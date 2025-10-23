Varias comunidades de la zona montañosa del municipio Paraíso, de la provincia Barahona, permanecen incomunicadas este jueves debido a la crecida de un río por los efectos de la tormenta Melissa.

Según informó la gobernadora provincial, Oneida Féliz, los suelos se encuentran saturados, por lo que se mantiene la vigilancia ante posibles deslizamientos de tierra o nuevas crecidas de cañadas y ríos.

Indicó que en el sector Palmarito se reportaron las caídas de árboles, mientras brigadas locales y equipos de la Defensa Civil realizaron labores de limpieza en cañadas y zonas vulnerables.

La Defensa Civil se prepara para asistir a los lugares más vulnerables de Barahona.

La gobernadora agregó que el Comité de Prevención, Mitigación y Respuesta (CPMR) continúa activo y en coordinación con los organismos de socorro para atender cualquier eventualidad.

"Seguimos monitoreando la situación, especialmente en la parte alta de Paraíso, donde hay comunidades que no han podido ser alcanzadas por la crecida del río", explicó la autoridad provincial.

En alerta roja

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) mantiene en alerta roja a la provincia de Barahona y en vigilancia a otras demarcaciones del Sur, ante la posibilidad de lluvias adicionales asociadas al paso de la tormenta tropical Melissa.

