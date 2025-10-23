×
John Morales: Melissa ha dejado hasta 439 milímetros de lluvias desde el martes en partes de SD

Se agregaron La Romana, Monte Plata y San Pedro de Macorís a las provincias en alerta roja

    John Morales: Melissa ha dejado hasta 439 milímetros de lluvias desde el martes en partes de SD
    Una de las avenidas inundadas en el Gran Santo Domingo debido a las precipitaciones de la tormenta Melissa. (SAMIL MATEO /DIARIO LIBRE)

    La tormenta Melissa ha dejado sobre algunos puntos del Gran Santo Domingo hasta 439 milímetros de lluvias desde el martes hasta la el jueves, a las 8:45 de la noche, informó el meteorólogo John Morales.

    Eso es equivalente a 17.30 pulgadas de agua. Con relación al jueves, las lluvias sobre la ciudad alcanzaron hasta los 275 milímetros, indicó en su cuenta de X el especialista radicado en Miami, Estados Unidos.  

    Debido a toda esa lluvia causada por Melissa y la que se esperan este viernes, el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) mantiene alerta roja para el Distrito y las provincias Barahona, San Cristóbal, Santo Domingo, San José de Ocoa, San Juan, Azua, Peravia y Pedernales.

    Este anoche incluyó en este nivel de alerta a las provincias de La Romana, Monte Plata y San Pedro de Macorís.

    Con estas incorporaciones, ya son 11 las provincias en alerta roja.

    En alerta amarilla se mantienen: La Vega, Hato Mayor, El Seibo, Samaná, Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez, La Altagracia, Elías Piña, Independencia y Bahoruco.

    En verde se encuentran: María Trinidad Sánchez, Santiago y Duarte.

    El Centro de Operaciones de Emergencias (COE)  mantiene suspendidas las labores en el sector público y privado, con algunas excepciones, por los efectos de la tormenta tropical Melissa, la cual permanece casi estacionada sobre el país y se prevé que las lluvias continuarán por las próximas 24-36 horas.

    Entre las disposiciones tomadas, se amplió la suspensión de la docencia a nivel nacional. La paralización de la docencia incluye la universitaria, para lo cual se instruyó al Ministerio de Educación Superior Ciencia y Tecnología (Mescyt) para que lo comunique oficialmente.

