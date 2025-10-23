El COE incluye a La Romana, Monte Plata y San Pedro de Macorís en alerta roja

Ahora el Distrito Nacional y 11 provincias están en alerta roja por la tormenta Melissa. ( DIARIO LIBRE/KEVIN RIVAS )

Las provincias La Romana, Monte Plata y San Pedro de Macorís fueron incluidas la noche de este jueves dentro del nivel de alerta roja por los efectos de la tormenta tropical Melissa, que desde hace días está incidiendo en las condiciones del tiempo a nivel nacional.

Con estas incorporaciones, ya son 11 las provincias en alerta roja, sumándose a Barahona, San Cristóbal, Santo Domingo, San José de Ocoa, San Juan, Azua, Peravia y Pedernales. Además del Distrito Nacional.

En alerta amarilla se mantienen: La Vega, Hato Mayor, El Seibo, Samaná, Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez, La Altagracia, Elías Piña, Independencia y Bahoruco.

En tanto que en verde alerta se encuentran: María Trinidad Sánchez, Santiago y Duarte.

El director del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), Juan Manuel Méndez, explicó que la medida se tomó tras recibir informes sobre las fuertes lluvias que se esperan este viernes, las cuales son productos del fenómeno atmosférico.

Méndez ofreció esta información tras culminar una reunión de los organismos de socorro encabezada por el presidente Luis Abinader desde el Salón Verde del Palacio Nacional.