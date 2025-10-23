Lluvias suaves, repartición de fundas y fiesta en colmados: el ambiente en Ocoa con la tormenta

Un hombre camina bajo la lluvia por un camino en una zona vulnerable, mientras sostiene una sombrilla para protegerse de las inclemencias del tiempo. ( DIARIO LIBRE/ DARE COLLADO )

Aunque la provincia se mantiene en alerta roja por el paso inminente de la tormenta Melissa en territorio dominicano, en San José de Ocoa predomina un ambiente de lluvias suaves y esporádicas que, hasta la tarde de este jueves, no han comprometido la seguridad de los habitantes más vulnerables.

En barrios como Las Cabritas, Las Clavellinas y Rastrillo, es constante el trabajo del personal de la gobernación provincial encargado de repartir fundas de raciones alimenticias a los comunitarios, mientras residentes de las zonas disfrutan de fiestas, ingesta de alcohol y bailes en algunos colmados.

Los que festejaban en los establecimientos comerciales más cercanos lo hacían conscientes de la alerta roja, sobre la que se encuentran desde ayer miércoles, pero opinaron que, al no ver ningún torrencial fuerte de lluvias, "salieron a compartir".

En las mismas calles de Ocoa, un personal de la gobernación provincial, dirigido por el asistente de la gobernadora, Dodgers Yobinex, entregaba fundas con alimentos para algunas familias que viven cerca de cañadas y que, en caso de crecidas, serían las más vulnerables y afectadas.

Yobinex informó que desde ayer se distribuyen raciones alimenticias en los sectores más necesitados, en coordinación con el Plan Social de la Presidencia e indicó que la medida busca apoyar a las familias que viven del trabajo diario y que no pueden salir de sus hogares por la alerta roja.

Justificó las entregas resaltando: "Sabemos que en un día lluvioso la gente que vive del día a día no puede generar su sustento", indicó el funcionario.

Residentes del barrio Las Cabritas en San José de Ocoa. (DIARIO LIBRE/ DARE COLLADO)
Calles desalojadas, San Jose de Ocoa. (DIARIO LIBRE/ DARE COLLADO)
Defensa Civil trabaja en barrio Las Cabritas de San José de Ocoa. (DIARIO LIBRE/ DARE COLLADO)

Aunque las lluvias en Ocoa han sido moderadas, las autoridades se preparan para posibles aumentos durante la noche y el fin de semana.

Yobinex explicó que se realizan labores preventivas en los sectores más vulnerables, como Las Cabritas, junto con la Defensa Civil, el Ejército y la Policía Nacional, para evacuar a familias en caso de emergencia.

El director de la Defensa Civil en la provincia, Julio César Moreta, informó que hasta el momento solo se ha trasladado a una persona a los albergues dispuestos por las autoridades, pero destacó que los agentes se mantienen vigilantes por las alertas, especialmente en la noche.

¿Qué dice la gente?

Rafael Bolívar Chávez Guerrero, residente en una zona cercana a una cañada en Las Cabritas, explicó que las precipitaciones han sido constantes, pero sin una intensidad preocupante.

"Hasta ahora todas las lluvias han caído normalmente, no ha habido torrenciales ni vientos fuertes. Todo está tranquilo", comentó.

Recordó que en ocasiones anteriores el arroyo cercano ha subido hasta un metro, pero indicó que en esta ocasión el cauce se mantiene bajo control por los trabajos de canalización que se hicieron y por las lluvias moderadas.