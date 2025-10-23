Se derrumba paso provisional entre las comunidades Proyecto 2C y Ganadería en Azua

Colapso de paso provisional deja incomunicadas a zonas de Azua. ( DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA )

La tarde de este jueves, varias comunidades permanecen incomunicadas en la provincia de Azua, luego de que una crecida del "río El Badén" se llevara el paso provisional que conectaba las zonas de Proyecto 2C y Ganadería.

El colapso se produjo a causa de las lluvias continuas que se han registrado en la región sur por los efectos de la tormenta tropical Melissa, lo que debilitó la estructura, formada de alcantarillas y relleno de arena, que servía de enlace entre ambas localidades.

La salida del paso ha impactado localidades como Galindo adentro y Galindo afuera, Proyecto 2C, Ranchería, entre otros.

En el lugar, algunos ciudadanos ofrecen servicios de traslado para ayudar a cruzar a quienes intentan llegar o salir de las comunidades afectadas.

Durante el recorrido de Diario Libre se observó un camión cargado de víveres realizando maniobras atravesando el río, así como otro vehículo que intentaba cruzar con dificultad por la zona anegada.

Hasta el momento, no se han reportado personas heridas, pero el tránsito vehicular hacia el casco urbano de esta demarcación se mantiene paralizado.

Alerta Roja

Azua es una de las provincias colocadas en alerta roja por el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) ante los efectos de la tormenta Melissa.

Las autoridades han exhortado a la población abstenerse de cursar ríos, arroyos y cañadas para evitar accidentes y pérdidas lamentables.