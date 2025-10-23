Tormenta tropical Melissa se aproxima al noroeste, rumbo a Jamaica y el suroeste de Haití

Imagen satelital del Centro Nacional de Huracanes (CNH) donde se observa la posición y trayectoria pronosticada de la tormenta tropical Melissa. ( FUENTE EXTERNA )

La directora del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), Gloria Ceballos, informó la madrugada de este jueves que la tormenta tropical Melissa continúa "serpenteando" sobre el Mar Caribe Central, moviéndose hacia el oeste/noroeste a una velocidad aproximada de 6 kilómetros por hora.

A través de su cuenta de X (anteriormeteTwitter), Ceballos señaló que, según los pronósticos, Melissa se desplazará hacia el noroeste o norte durante los próximos dos días, acercándose a Jamaica y a la porción suroeste de Haití.

Por su parte, el Centro Nacional de Huracanes (CNH), en su aviso público más reciente, indicó que el sistema se mueve hacia el oeste-noroeste a unos 3 mph (6 km/h) y que se espera un movimiento lento hacia el noroeste o norte durante los próximos días, seguido de un giro hacia el oeste durante el fin de semana.

De acuerdo con el CNH, en la trayectoria pronosticada, Melissa estará más cerca de Jamaica y del suroeste de Haití durante los próximos dos días.

Los vientos máximos sostenidos alcanzan actualmente 50 mph (85 kilómetro por hora) con ráfagas más fuertes y se espera un fortalecimiento a partir del viernes y durante el fin de semana, con una posible evolución a huracán en un par de días.

Los vientos con fuerza de tormenta tropical se extienden hasta 115 millas (185 kilómetro) desde el centro, y la presión central mínima estimada es de 1002 milibares (29.59 pulgadas).

El CNH advirtió que las condiciones de huracán son posibles en el área de vigilancia en Haití a partir del viernes, mientras que Jamaica podría comenzar a presentar condiciones de tormenta tropical ese mismo día.

Lluvias de 5 y 10 pulgadas al sur de Haití

De acuerdo con el boletín del CNH, Melissa podría generar acumulaciones de 5 a 10 pulgadas de lluvia en el sur de la República Dominicana, el sur de Haití y el este de Jamaica hasta el domingo, con cantidades localmente mayores posibles. Se prevén inundaciones repentinas significativas y deslizamientos de tierra que podrían amenazar vidas.

En el norte de la República Dominicana, el norte de Haití, Puerto Rico y el oeste de Jamaica, se esperan de 2 a 4 pulgadas de lluvia hasta el domingo, con posibilidad de inundaciones urbanas y repentinas.