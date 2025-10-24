Higüey se mantiene sin inundaciones ante el paso de la tormenta Melissa

Brigadas del la Alcaldía realizan labores de limpieza en calles, alcantarillas y drenajes en el municipio Higüey, ante los efectos de la tormenta Melissa. ( FUENTE EXTERNA )

A pesar de las lluvias intermitentes y las ráfagas de viento ocasionadas por la tormenta tropical Melissa, el municipio de Higüey, provincia La Altagracia, no ha registrado inundaciones ni daños materiales, según el Informe de Situación No. 05 emitido por la Dirección Municipal de Sanidad y Gestión de Riesgos y Respuesta a Emergencias (Disgre) del Ayuntamiento de Higüey.

El reporte indica que, aunque la provincia La Altagracia continúa en alerta amarilla por posibles crecidas de ríos y deslizamientos de tierra, la situación en Higüey se mantiene bajo control, sin viviendas afectadas, personas desplazadas ni comunidades incomunicadas.

La alcaldía, a través de sus diferentes departamentos, ha intensificado las labores preventivas en varios sectores del municipio.

Limpieza en comunidades

El Disgre mantiene brigadas en monitoreo constante de las zonas vulnerables, mientras que Obras Municipales y Saneamiento Ambiental ejecutan jornadas de limpieza de cunetas, drenajes y carreteras en comunidades como La Malena, Los Guerreros, Los Morales, Villa Cristal y Santa Clara, con el propósito de evitar obstrucciones y acumulación de agua.

Asimismo, el departamento de Ornato, Plazas y Parques concluyó la limpieza en la entrada principal de la ciudad y en áreas públicas solicitadas por las comunidades, mientras la Policía Municipal refuerza los patrullajes preventivos en sectores urbanos y rurales.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/24/whatsapp-image-2025-10-24-at-81752-am-2-ee5764d9.jpeg Personal de la Alcadía realizando labores preventivas. (FUENTE EXTERNA)

El encargado del Disgre, doctor Alejandro Báez, informó que las brigadas municipales continúan desplegadas y que los equipos pesados del ayuntamiento se mantienen disponibles para atender cualquier eventualidad.

"La situación en Higüey es estable. No hemos tenido reportes de inundaciones ni daños, gracias al trabajo preventivo que se ha venido realizando durante los últimos días", aseguró el funcionario.

La Alcaldía de Higüey reiteró su llamado a la población a mantener la prudencia, evitar cruzar ríos o cañadas con alto caudal y seguir las informaciones oficiales del Centro de Operaciones de Emergencias (COE) y el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), mientras el municipio continúa bajo vigilancia y con los operativos de limpieza activos.