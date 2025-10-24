El director del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), general Juan Manuel Méndez García, informó el viernes por la tarde que se mantienen actualmente los niveles de alerta, pero este sábado en la mañana las autoridades revisarán las medidas preventivas ante el paso de la tormenta tropical Melissa, y podrían reducir los niveles de alerta en el Gran Santo Domingo, San Pedro de Macorís y La Romana, si las condiciones meteorológicas muestran una mejoría.

Evaluación de las condiciones y posible retorno a la normalidad

"A las nueve de la mañana, tanto la ingeniera Gloria Ceballos como un servidor, desde el Centro de Operaciones de Emergencias, revisaremos las medidas con relación al Gran Santo Domingo, San Pedro de Macorís y La Romana y, de ser necesario, disminuiríamos los niveles de alerta para poder ir trabajando los temas cotidianos y devolverle la normalidad a esta parte de la capital y otras provincias más", explicó Méndez .

El funcionario indicó que, en caso de que el sistema mantenga su desplazamiento hacia el norte, la situación podría mejorar para la zona central y este del país, permitiendo reanudar progresivamente las actividades regulares.

Persisten lluvias en el sur y suroeste

Sin embargo, el director del COE advirtió que las provincias del sur y suroeste continuarán bajo estrecha vigilancia, ya que las bandas nubosas de la tormenta seguirán generando precipitaciones intensas. "En la medida que ese evento se vaya desplazando, va a ir generando todavía grandes precipitaciones. Mantendríamos los mismos niveles y ampliaríamos a otras provincias de ser necesario", precisó .

Asistencia a las comunidades afectadas

Méndez también destacó que, por instrucciones del presidente Luis Abinader, el Plan Social de la Presidencia y el Ministerio de Vivienda y Edificaciones (MIVED) están desplegados en las zonas afectadas, distribuyendo alimentos, medicamentos y materiales de reparación de viviendas.

"El Gobierno garantiza a todos los dominicanos los alimentos y las ayudas necesarias para enfrentar las situaciones que se han presentado producto de estas precipitaciones", señaló.