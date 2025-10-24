Residentes de Juan Guzmán reclaman construcción de drenaje tras inundaciones provocadas por Melissa

Las calles del sector Juan Guzmán, en Manoguayabo, municipio Santo Domingo Oeste, permanecen inundadas, situación que los comunitarios atribuyen a la falta de drenajes. ( DIARIO LIBRE/ DARE COLLADO )

Debido a las fuertes lluvias ocasionadas por la tormenta Melissa, los residentes del sector Juan Guzmán, en Manoguayabo , denunciaron las graves inundaciones que afectan la zona, las cuales atribuyen a la falta de drenaje en sus calles.

Los comunitarios aseguran que, pese a que el presupuesto para la reparación y construcción del drenaje fue aprobado hace más de dos años, las autoridades locales no han ejecutado los trabajos, lo que agrava la situación en cada temporada de lluvias.

"Mi nombre es Óscar, yo soy una de las personas que viven en el sector Juan Guzmán. Aunque ustedes ven toda esta agua, no es de río ni de cañada, es agua de lluvia, porque nosotros no tenemos drenaje pluvial. El agua no tiene por dónde salir y a la gente se le hace incómodo", expresó uno de los residentes afectados.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/24/whatsapp-image-2025-10-24-at-121944-pm-2-bc56ec63.jpeg Residentes del sector Juan Guzmán, en Manoguayabo, se desplazan por una calle inundada a causa de la tormenta tropical Melissa. (DIARIO LIBRE/ DARE COLLADO)

"La autoridad solo viene cuando hay elecciones, y la prensa, cuando hay lluvia. El dinero de esta calle está aprobado desde hace más de dos años, pero no han venido a ejecutar. No entiendo cuál es el misterio", puntualizó.

Óscar también explicó que, aunque las casas no llegan a inundarse por completo, el tránsito por las calles se vuelve imposible:

"Se nos hace difícil salir para la escuela o al trabajo porque la calle está llena de agua. De ahí viene la malaria, el dengue y muchos otros problemas. Ya el dinero está aprobado, pero no quieren arreglarlo".

"Nadie hace nada"

Otro residente, que prefirió no dar su nombre, criticó la inacción de las autoridades municipales:

"El problema no es la lluvia, es que el presupuesto de esta calle ya está firmado. Francisco Peña, nuestro síndico, ni por aquí pasa. Aquí no hay alcalde ni autoridad. Lo que hay que hacer es un desagüe y reparar la calle. Los comunitarios somos pacíficos, pero ya estamos cansados. Esta calle está justo detrás de Operaciones Especiales, en pleno centro de la ciudad, y nadie hace nada", denunció.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/24/whatsapp-image-2025-10-24-at-121942-pm-296ae963.jpeg Varias personas se desplazan bajo la lluvia por una calle anegada en el sector Juan Guzmán, debido a los efectos de la tormenta tropical Melissa. (DIARIO LIBRE/ DARE COLLADO)

Por su parte, Ramón Antonio Basilio, también residente del sector, hizo un llamado directo al presidente Luis Abinader y al alcalde Francisco Peña para que atiendan la problemática.

"El problema aquí no es solo el agua, es la falta de mantenimiento. Ni siquiera traen una palita para ayudar cuando llueve. Somos nosotros mismos los que pagamos camiones de escombros para poder rellenar los hoyos", comentó.

"Aquí viven más de tres mil personas. Esta es la calle principal que conecta con Los Carrizos y con el kilómetro 14 de la autopista Duarte. Miren cómo están las casas, los niños no pueden ir a la escuela y, cuando llueve así, el agua dura meses para bajar", explicó Basilio.

El comunitario pidió a las autoridades "misericordia y pronta acción" ante la situación que viven cientos de familias en Juan Guzmán.