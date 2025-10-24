Más de 300 familias quedaron incomunicadas en distintas comunidades del municipio Rancho Arriba, provincia San José de Ocoa, tras la crecida del río Nizao, producto de las lluvias provocadas por la tormenta tropical Melissa.

La situación también afecta severamente a los productores agrícolas, quienes no pueden trasladar sus cosechas ni acceder a los mercados locales.

El alcalde de Rancho Arriba, Alcedo de los Santos, explicó que entre las comunidades afectadas se encuentran Montenegro, La Estrechura, Quitasueño y La Cienaguita, zonas que calificó como "de las más importantes del municipio en cuanto a producción agropecuaria".

Los comunitarios denunciaron que el puente había sido mandado a construir hace un tiempo, pero que la obra aún no se ha concretado.

Mientras esperaban una solución y antes de las lluvias, las personas cruzaban por el cauce del río, por donde solo corría un poco de agua; sin embargo, debido a los aguaceros, el caudal aumentó, imposibilitando por completo el paso.

Cultivos en riesgo

El alcalde De los Santos detalló que, en esa área incomunicada, donde hay unas 21 comunidades, se genera una alta producción de café, huevos fértiles, habichuelas y tomates, cultivos que actualmente corren riesgo de pérdida ante la imposibilidad de transporte.

"Tenemos una gran producción de café que ahora mismo está perdida porque no tenemos cómo trasladarla hacia un lugar seguro. Lo mismo ocurre con las habichuelas y los tomates, que no pueden llegar a los mercados", lamentó el alcalde.

Asimismo, señaló que a los estudiantes se les imposibilitará asistir a las escuelas y liceos del municipio mientras se mantenga la crecida del río.

El edil hizo un llamado urgente a las autoridades competentes para evaluar una solución definitiva, como la construcción de un puente adecuado que garantice la conexión de estas comunidades productivas con el resto del municipio y del país.

"Mientras tanto, los niños perderán clases y los agricultores pierden sus cosechas", concluyó el alcalde.

Tratan de cruzar pese a la crecida

Las cámaras de Diario Libre captaron a personas cruzando en medio del río a pesar del fuerte caudal.

Los agricultores y comunitarios se sumaron al pedido de una solución concreta mediante la construcción de un puente seguro.