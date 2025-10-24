El Indrhi asegura presa Monte Grande puede regular caudales del Yaque del Sur ante paso de Melissa

Vista aérea sobre la presa de Monte Grande en el río Yaque del Sur, entre Barahona, Bahoruco y Azua. ( FUENTE EXTERNA )

El Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi) informó que la presa Monte Grande se encuentra en capacidad de regular los caudales del río Yaque del Sur pronosticados por el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), debido al paso de la tormenta tropical Melissa por la costa sur del país.

A través de un comunicado, la institución llamó a la población de las comunidades ubicadas aguas abajo de la presa, entre ellas Santana, Vicente Noble, Tamayo, Uvilla, El Jobo, Jaquimeyes y Peñón, a mantenerse atenta a las informaciones oficiales emitidas por el Centro de Operaciones de Emergencias (COE).

El Indrhi exhortó a los residentes de las provincias Barahona y Bahoruco "a no prestar atención a informaciones falsas que han sido puestas a circular en procura de sembrar el temor y la intranquilidad entre las familias de esas localidades".

Asimismo, reiteran que el embalse opera con normalidad y bajo los protocolos de seguridad establecidos.

Provincias en alerta

Hasta el momento, el COE mantiene 12 provincias en alerta roja, 11 en amarilla y tres en verde por las intensas lluvias asociadas a Melissa, que continúa estacionaria sobre el mar Caribe y podría fortalecerse en las próximas horas.

Alerta roja: Barahona, Bahoruco, Pedernales, Independencia, Azua, Peravia, San José de Ocoa, San Juan, San Cristóbal, Santo Domingo, el Distrito Nacional y San Pedro de Macorís.

Alerta amarilla: Elías Piña, La Vega, Monseñor Nouel, Hato Mayor, Monte Plata, María Trinidad Sánchez, Duarte, Samaná, La Romana, El Seibo y La Altagracia.

Alerta verde: Santiago, Hermanas Mirabal y Montecristi.

Tormenta Melissa

De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés), Melissa continúa su desplazamiento lento en el mar Caribe y podría convertirse en huracán el sábado y en huracán mayor el domingo, a medida que se fortalezca en los próximos días.

En su boletín de las 8:00 de la mañana, los aviones de reconocimiento de la Fuerza Aérea localizaron el centro del fenómeno moviéndose lentamente hacia el este-sureste a unos 2 kilómetros por hora. Se prevé que cambie su trayectoria hacia el noreste y norte durante la noche, y luego derive hacia el oeste entre sábado y lunes.

Los vientos máximos sostenidos alcanzan actualmente 75 kilómetros por hora, con ráfagas más fuertes, y se extienden hasta 220 kilómetros desde el centro. La presión central mínima estimada es de 1001 milibares (29.56 pulgadas).

El NHC advierte que Melissa podría experimentar un rápido fortalecimiento durante el fin de semana, por lo que se mantiene una estricta vigilancia sobre su evolución y trayectoria en el Caribe.

Leer más Aumentan a tres los muertos en Haití por los efectos de la tormenta tropical Melissa