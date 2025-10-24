Tormenta tropical Melissa deja hasta 120 milímetros de lluvia en Barahona

El director provincial de la Defensa Civil, Luis Gómez a la derecha. ( DIARIO LIBRE/ SAMIL MATEO DOMINICI )

Las intensas lluvias provocadas por la tormenta tropical Melissa han dejado un acumulados de entre 100 y 120 milímetros en la provincia de Barahona durante las últimas horas.

El director provincial de la Defensa Civil, Luis Gómez, informó a Diario Libre la noche de este viernes que las precipitaciones se han mantenido de leves a moderadas en todo el territorio provincial y que, hasta el momento, no se han registrado emergencias graves.

"Hasta hoy todo transcurre con normalidad dentro de lo posible", expresó Gómez.

¿Qué comunidades están afectadas?

El funcionario detalló que varias comunidades del municipio de Polo, entre ellas Los Olivares, Las Calles y Entre Corticos, permanecen incomunicadas debido a las lluvias.

Asimismo, indicó que el río Lemba presentó una crecida temporal, aunque su nivel ya comienza a descender.

En tanto, la comunidad de El Platón, en el municipio de Paraíso, sigue incomunicada por el aumento del caudal del río Nizaíto, cuyos efectos aún se sienten en la zona.

En el municipio de Cabral, una vivienda resultó afectada por una inundación repentina tras una fuerte lluvia registrada en horas de la tarde; sin embargo, la situación fue rápidamente controlada.

Gómez advirtió que los suelos ya están saturados, por lo que cualquier cantidad adicional de lluvia podría generar inundaciones repentinas.

"Es necesario que la población actúe con prudencia y se mantenga atenta a los boletines oficiales", recomendó.

¿Qué pronostica el COE?

De acuerdo con el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), las lluvias podrían extenderse durante los próximos días debido a la inestabilidad atmosférica que afecta gran parte del país.

La provincia se encuentra en alerta roja por el Centro de Operaciones de Emergencias (COE).