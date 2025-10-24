×
Tormenta Melissa
Tormenta Melissa

Más de mil desplazados y 203 viviendas afectadas por la tormenta Melissa

Una persona fue rescatada con vida de las aguas del río Ozama, en la provincia Monte Plata, informó el COE

    Expandir imagen
    Más de mil desplazados y 203 viviendas afectadas por la tormenta Melissa
    Una persona cruza durante una crecida del río Nizao. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO)

    Las lluvias provocadas por la tormenta tropical Melissa han dejado en el país 1,080 personas desplazadas, 203 viviendas afectadas y 28 comunidades aisladas, informó el Centro de Operaciones de Emergencias (COE).

    En su último boletín, el organismo también reportó una carretera y dos puentes afectados, así como cuatro albergues habilitados, donde permanecen 77 personas refugiadas. Los refugios se encuentran distribuidos en San Juan, San Cristóbal y el Distrito Nacional.

    Además, una persona fue rescatada con vida de las aguas del río Ozama, en la provincia Monte Plata, informó el COE.

    Provincias en alerta

    Debido a las persistentes lluvias y al riesgo de inundaciones urbanas y rurales, así como de crecidas de ríos, arroyos y cañadas, el COE mantiene el Distrito Nacional y 11 provincias en alerta roja, 11 en amarilla y tres en verde.

    Las provincias en alerta roja son: Barahona, San Cristóbal, Santo Domingo, San José de Ocoa, San Pedro de Macorís, San Juan, Azua, Peravia, Pedernales, La Romana y Monte Plata.

    Expandir imagen
    Infografía

    En alerta amarilla se encuentran: La Vega, Samaná, Bahoruco, Monseñor Nouel, Hato Mayor, Sánchez Ramírez, El Seibo, Montecristi, Elías Piña, Independencia y La Altagracia.

    Mientras que en verde están: María Trinidad Sánchez, Santiago y Duarte.

    El informe también detalla que 1,092,618 usuarios del servicio de agua potable permanecen afectados en distintas regiones del país.

    No cruzar ríos y cañadas crecidas

    Las autoridades reiteraron su llamado a la población a no cruzar ríos ni cañadas con alto volumen de agua y a evitar el uso de balnearios, debido a la turbiedad y la fuerza de las corrientes.

