Más de mil desplazados y 203 viviendas afectadas por la tormenta Melissa
Las lluvias provocadas por la tormenta tropical Melissa han dejado en el país 1,080 personas desplazadas, 203 viviendas afectadas y 28 comunidades aisladas, informó el Centro de Operaciones de Emergencias (COE).
En su último boletín, el organismo también reportó una carretera y dos puentes afectados, así como cuatro albergues habilitados, donde permanecen 77 personas refugiadas. Los refugios se encuentran distribuidos en San Juan, San Cristóbal y el Distrito Nacional.
Además, una persona fue rescatada con vida de las aguas del río Ozama, en la provincia Monte Plata, informó el COE.
Provincias en alerta
Debido a las persistentes lluvias y al riesgo de inundaciones urbanas y rurales, así como de crecidas de ríos, arroyos y cañadas, el COE mantiene el Distrito Nacional y 11 provincias en alerta roja, 11 en amarilla y tres en verde.
Las provincias en alerta roja son: Barahona, San Cristóbal, Santo Domingo, San José de Ocoa, San Pedro de Macorís, San Juan, Azua, Peravia, Pedernales, La Romana y Monte Plata.
En alerta amarilla se encuentran: La Vega, Samaná, Bahoruco, Monseñor Nouel, Hato Mayor, Sánchez Ramírez, El Seibo, Montecristi, Elías Piña, Independencia y La Altagracia.
Mientras que en verde están: María Trinidad Sánchez, Santiago y Duarte.
El informe también detalla que 1,092,618 usuarios del servicio de agua potable permanecen afectados en distintas regiones del país.
No cruzar ríos y cañadas crecidas
Las autoridades reiteraron su llamado a la población a no cruzar ríos ni cañadas con alto volumen de agua y a evitar el uso de balnearios, debido a la turbiedad y la fuerza de las corrientes.