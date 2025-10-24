Los Guaricanos bajo agua: familias en riesgo ante las lluvias de la tormenta Melissa

Una mujer se cubre con una sombrilla mientras permanece de pie entre la basura acumulada en una calle inundada de la comunidad Hoyo de la Mina, en el sector Los Guaricanos del municipio Santo Domingo Norte. ( DIARIO LIBRE/ LUDUIS TAPIA )

La comunidad Hoyo de la Mina, en el sector Los Guaricanos del municipio Santo Domingo Norte, permanece bajo agua desde hace varios días debido a las lluvias provocadas por la tormenta tropical Melissa, dejando a más de diez familias con sus viviendas anegadas y en constante riesgo.

"Esto se llenó de agua, y era saca agua, saca agua... Dos señores mayores tuvieron que salir y dejar su casa abandonada", narró Geraldina del Rosario, una de las afectadas, quien asegura que viven abandonados a su suerte.

Del Rosario denunció que ella contactó al Sistema de Emergencia 9-1-1 para ayudar a sus vecinos con las inundaciones y no recibió respuesta.

Sobre las inundaciones, afirma que la situación ocurre cada vez que llueve, pese a que se inició una obra de drenaje en la zona, que fue paralizada sin explicación, empeorando el problema.

"Cuando quieren votos vienen a decir que van a arreglar; pero cuando ganan se olvidan de que la gente existe. Ya yo estoy cansada de salir en la prensa", expresó Del Rosario, visiblemente frustrada.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/24/whatsapp-image-2025-10-24-at-101044-am-3d98b7b0.jpeg Un hombre intenta pescar en las aguas acumuladas de una calle de la comunidad Hoyo de la Mina, en el sector Los Guaricanos del municipio Santo Domingo Norte. (DIARIO LIBRE/ LUDUIS TAPIA)

Se niegan a abandonar sus hogares

Entre las viviendas afectadas se encuentran varias donde viven personas de edad avanzada que, pese al riesgo, se resisten a abandonar sus hogares. Según relatan los vecinos, han tenido que ayudarlas a salir para evitar posibles tragedias.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/24/whatsapp-image-2025-10-24-at-101048-am-9a687cbc.jpeg https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/24/whatsapp-image-2025-10-24-at-101048-am-9a687cbc.jpeg Una calle inundada en el sector Los Guaricanos en el municipio Santo Domingo Norte. (DIARIO LIBRE/ LUDUIS TAPIA)

Los residentes reclaman la pronta intervención del Ayuntamiento de Santo Domingo Norte.

Advierten que, de continuar las lluvias, las inundaciones podrían agravarse y poner en peligro la vida de quienes aún permanecen en sus viviendas.