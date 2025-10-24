Tormenta Melissa deja más de un millón de hogares y negocios sin agua y 183 viviendas afectadas

Personas se desplazan por una calle inundada en el sector Los Trinitarios, en Santo Domingo Este. ( DIARIO LIBRE/ SAMIL MATEO )

Las lluvias persistentes de la tormenta tropical Melissa han afectado servicios básicos, viviendas e infraestructuras en buena parte del país, según el informe de situación número 7 del Centro de Operaciones de Emergencias (COE) emitido la mañana de este viernes.

El organismo mantiene 12 provincias en alerta roja, 11 en amarilla y tres en verde, ante la posibilidad de inundaciones urbanas y rurales, crecidas de ríos y deslizamientos de tierra.

Más de un millón sin servicio de agua

El informe detalla que 1,142,226 usuarios del servicio de agua potable permanecen sin suministro por la salida de funcionamiento de varios sistemas de acueductos administrados por el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa) y la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd).

El Inapa reportó 56 acueductos afectados, de los cuales 53 están fuera de servicio total y tres parcialmente, afectando a más de 610,000 personas.

Mientras que la Caasd informó la suspensión temporal de los sistemas Isa-Mana y Duey, debido al incremento de la turbidez del agua provocada por las lluvias. Esto impacta a los municipios de Pedro Brand, Los Alcarrizos, Santo Domingo Oeste y parte del Distrito Nacional, dejando sin servicio a más de 404,000 habitantes.

Ambas instituciones distribuyen agua mediante camiones cisterna en las zonas afectadas.

Viviendas y comunidades afectadas

El COE reporta 183 viviendas afectadas por inundaciones, 12 parcialmente dañadas, 19 comunidades incomunicadas y 915 personas desplazadas, además de 61 alojadas en albergues oficiales.

Los refugios activos se ubican en San Juan (2), San Cristóbal (1) y el Distrito Nacional (1).

No se han reportado viviendas destruidas.

En San Cristóbal, las lluvias provocaron inundaciones en sectores como Playa Najayo, Samoa, La Cabia y El Buen Pastor, con viviendas anegadas y caídas de árboles. En Sabana Toro, 15 personas fueron evacuadas preventivamente por el aumento del río Yubaso.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/24/whatsapp-image-2025-10-23-at-80042-pm-b97c9bfb.jpeg Inundaciones en una calle del Gran Santo Domingo. (DIARIO LIBRE/ SAMIL MATEO)

En el Distrito Nacional, la Defensa Civil reportó 48 viviendas anegadas en Villas Agrícolas, además del desbordamiento de la cañada Bonavides que afectó otras 40. También se registraron deslizamientos de tierra en Herrera y La Puya de Arroyo Hondo, y 16 personas fueron llevadas al albergue El Túnel, en Capotillo, ante el aumento del cauce del río Isabela.

En Barahona, los ríos Lemba y Platón se desbordaron, dejando incomunicadas las comunidades de Platón y Paraíso, y provocando la caída de varios árboles en la carretera Barahona–Enriquillo y en las vías hacia Polo y Villa Nizao.

En San José de Ocoa, el río Nizao creció a la altura de Los Quemados, dejando 15 comunidades parcialmente incomunicadas.

Daños viales y rescates

El informe preliminar registra una carretera, un puente y un camino vecinal afectados, principalmente en Cabrera (María Trinidad Sánchez) y en El Manaclar (Peravia), ambos por deslizamientos de tierra.

El Ministerio de Obras Públicas mantiene brigadas desplegadas para evaluar daños y limpiar escombros, mientras que la Comisión Militar y Policial (Comipol) ha intervenido en varios puntos del país por caídas de árboles e inundaciones viales, entre ellos el túnel de Las Américas y tramos de la avenida 30 de Mayo.

En Monte Plata, fue rescatada con vida una persona que fue arrastrada por las aguas del río Ozama.

Medidas oficiales

El Gobierno mantiene la suspensión de clases en las provincias bajo alerta roja y la jornada laboral reducida a la 1:00 de la tarde en los sectores público y privado, mientras se evalúa la evolución del fenómeno.

El presidente Luis Abinader encabezó una nueva reunión del Consejo Nacional de Prevención, Mitigación y Respuesta, y el Ministerio de la Presidencia coordina las acciones junto al COE, el Indomet y las entidades del gabinete de emergencias.

El Ministerio de Obras Públicas continúa con operativos de limpieza de drenajes y recolección de residuos en puntos críticos, y el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi) informó que las presas están bajo control y operan de forma preventiva con descargas controladas.

Llamado a la población

El COE reiteró su llamado a la población para no cruzar ríos, arroyos ni cañadas con alto caudal, y evitar el uso de balnearios en las provincias bajo alerta. También recomendó precaución a los conductores por la reducción de visibilidad durante los aguaceros.

"Los padres deben tener control sobre sus hijos y evitar que se acerquen a zonas inundadas. Las lluvias continuarán en gran parte del territorio, por lo que es vital seguir las orientaciones de los organismos de protección civil", advirtió el director del COE, mayor general (r) Juan Manuel Méndez García.