El Indomet prevé lluvias hasta la próxima semana por lento desplazamiento de la tormenta Melissa

Varias personas se desplazan bajo la lluvia por una calle anegada en el sector Manoguayabo, en Santo Domingo Oeste, debido a los efectos de la tormenta tropical Melissa. ( DIARIO LIBRE/ DARE COLLADO )

Aunque la tormenta tropical Melissa ha reducido temporalmente la frecuencia de las lluvias, el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) advierte que las precipitaciones continuarán durante el fin de semana y podrían extenderse hasta los primeros días de la próxima semana, debido al lento movimiento del sistema sobre el mar Caribe.

Durante la rueda de prensa del Centro de Operaciones de Emergencias (COE) este viernes, el predictor del Indomet Wagner Rivera explicó que los acumulados de lluvia de los últimos tres días (21, 22 y 23 de octubre) superan los registros normales del mes de octubre en varias provincias del país.

"En los Cacicazgos, en el Distrito Nacional, se han acumulado unos 359 milímetros; en el Centro de los Héroes, 338 milímetros; en Santo Domingo Este, donde está la estación del Indomet, 300 milímetros; en San Cristóbal, 254 milímetros; en Barahona, 199 milímetros; y en Peravia, unos 144 milímetros", detalló Rivera.

Tormenta lenta, suelos saturados y calor del mar favorecen más lluvias

El meteorólogo explicó que Melissa se ha estado moviendo hacia el este/sureste a unos 4 kilómetros por hora, una velocidad extremadamente baja que prolonga su efecto sobre la isla.

"En las últimas horas el sistema ha comenzado a desplazarse hacia el este/sureste, acercándose un poco al sur de Haití, aunque todavía se mantiene distante", dijo.

Esa lentitud, añadió, se debe a la influencia de un sistema anticiclónico y una vaguada que han mantenido a Melissa casi estacionaria. "Esto ha permitido que las lluvias se concentren sobre el país durante varios días", indicó.

En su exposición, Rivera mostró imágenes satelitales que reflejan temperaturas del mar superiores a los 30 grados Celsius, condiciones favorables para que el sistema mantenga su fuerza e incluso pueda fortalecerse.

A esto se suma una disminución de los vientos cortantes en altura, que pasaron de 25 a 20 nudos, lo que —según explicó— podría facilitar que Melissa alcance categoría de huracán durante el fin de semana.

Precipitaciones hasta principios de la próxima semana

A pesar de que las lluvias han sido menos continuas en las últimas horas, Rivera advirtió que los modelos meteorológicos siguen proyectando acumulados de entre 150 y 200 milímetros, con picos más altos en zonas aisladas del sur y suroeste del país.

"Los pronósticos de precipitación aún continúan dando valores significativos en la República Dominicana, que pueden rondar entre 150 y 200 milímetros, o ser superiores en puntos aislados", afirmó.

El experto subrayó que, aunque Melissa se encuentra aún al suroeste de Haití, su trayectoria "la aproxima más al país", y cuando comience a girar hacia el norte o noroeste, podría generar más lluvias durante el fin de semana y los primeros días de la próxima semana.

Llamado a mantenerse atentos

Rivera insistió en la importancia de seguir los boletines oficiales del Indomet y del COE, ya que cualquier cambio en el movimiento de la tormenta podría aumentar los acumulados de lluvia y los riesgos de inundaciones.

"Cuando el sistema de el giro y comience a subir, tendríamos lluvias hasta los primeros días de la próxima semana. Hay que estar atentos a la evolución del fenómeno", concluyó.

El COE mantiene 12 provincias en alerta roja, 11 en amarilla y 3 en verde, mientras el territorio nacional continúa bajo los efectos indirectos de Melissa, con suelos saturados, ríos crecidos y pronósticos de lluvias adicionales en las próximas 72 horas.