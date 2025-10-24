Santo Domingo Este registra los mayores acumulados de lluvias por la tormenta Melissa

Inundación en una calle del sector Los Mameyes, Santo Domingo Este, tras las intensas lluvias provocadas por la tormenta Melissa. ( DIARIO LIBRE/ LUDUIS TAPIA )

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó sobre los mayores valores acumulados de lluvias registrados ayer, jueves en el país producto de la tormenta Melissa. Santo Domingo Este encabezó la lista con 177.9 milímetros (mm), siendo el sector donde se registraron las lluvias más intensas, seguido por Centro de los Héroes (175.6 mm), Los Prados (160.5 mm) y Bella Vista (145.5 mm).

A estos, le siguen Cerros de Arroyo Hondo (144.8), Ensanche Paraíso (136.4), Peravia (103.1), La Victoria (106.3), Polo (107.5), San Cristóbal (125.0) y Duarte (94.7), entre otras.

El organismo meteorológico indicó que la tormenta tropical Melissa continúa ganando fuerza, por lo que se prevé que durante este fin de semana persistan las fuertes lluvias, acompañadas de ráfagas de viento y posibles inundaciones en gran parte del territorio nacional.

A la 1:00 de la tarde de este viernes, el centro del fenómeno fue localizado cerca de la latitud 15.6 norte y longitud 74.5 oeste, a unos 405 kilómetros al suroeste de Puerto Príncipe (Haití) y 355 kilómetros al sureste de Kingston (Jamaica).

Melissa mantiene un movimiento hacia el este/sureste a unos 4 kilómetros por hora, aunque se espera que en las próximas 24 horas gire hacia el noreste, esta noche hacia el norte, y para el sábado cambie su rumbo nuevamente hacia el oeste.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/24/whatsapp-image-2025-10-24-at-121942-pm-ab71dac4.jpeg Así se encuentra una calle del sector Manoguayabo, en Santo Domingo Oeste. debido a las lluvias (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO)

Vientos máximos

El Indomet afirmó que Melissa aumentó sus vientos máximos sostenidos a 95 kilómetro por hora con ráfagas superiores, y se pronostica un fortalecimiento gradual durante las próximas 24 a 36 horas. De mantenerse esta tendencia, la tormenta podría convertirse en huracán la noche del sábado.

Los vientos con fuerza de tormenta tropical se extienden hasta 220 kilómetros del centro, con una presión mínima central de 999 milibares.

A medida que Melissa se desplace hacia el norte, continuará arrastrando campos nubosos que provocarán lluvias intensas, especialmente en las provincias de la costa Caribeña, donde el Indomet mantiene avisos de inundaciones.