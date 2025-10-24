El Centro Nacional de Huracanes advierte sobre lluvias y oleaje por tormenta Melissa

Las marejadas asociadas a Melissa alcanzarán las costas caribeñas en las próximas horas, provocando oleaje alto y corrientes de resaca peligrosas. ( DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO )

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC), con sede en Miami, informó en su boletín de las 5:00 de la tarde que la tormenta tropical Melissa mantiene vientos máximos sostenidos de unos 100 kilómetros por hora.

El reporte meteorológico indica que su desplazamiento es muy lento hacia el norte, a solo 4 km/h, al sur de La Española (República Dominicana y Haití).

En la actualidad el centro de Melissa se localiza próximo a la latitud 16.0 N y longitud 74.3 O, lo que la sitúa en aguas del Caribe central, aún lejos de tocar tierra, pero lo bastante cerca para generar efectos indirectos en:

República Dominicana

Haití

Jamaica

El este de Cuba

Resaca peligrosa

El NHC advierte que las marejadas asociadas a Melissa alcanzarán las costas de estos países en las próximas horas, provocando oleaje alto y corrientes de resaca peligrosas, especialmente en la zona sur dominicana. Además, se prevé lluvias de intensidad variable que podrían causar inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra en áreas montañosas.

Aunque el sistema podría fortalecerse y convertirse en huracán durante el fin de semana, el organismo resalta que su movimiento lento incrementa los riesgos de lluvias prolongadas sobre su periferia.

Se exhorta a las autoridades y a la población a seguir atentos a la evolución del fenómeno y a las orientaciones del Centro de Operaciones de Emergencias.