Emiten vigilancia de huracán para el suoreste de Haití

Mapa de la tormenta Melissa a las 11:00 de la noche del viernes. ( FUENTE EXTERNA )

El Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) emitió la noche de este viernes un aviso de huracán para Jamaica así como una vigilancia de huracán para la península suroeste de Haití, desde la frontera con República Dominicana hasta Puerto Príncipe.

Un aviso de huracán significa que se esperan condiciones de huracán dentro del área señalada, generalmente dentro de 36 horas. La tormenta Melissa amenaza con convertirse en huracán durante las próximas horas.

Según el boletín difundido a las 11:00 de la noche de este viernes, el centro de la tormenta se desplaza lentamente hacia el noroeste a unos seis kilómetros por hora. Se espera que gire hacia el oeste durante el sábado y mantenga esa trayectoria hasta el lunes, antes de virar al norte y noreste entre martes y miércoles.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/25/whatsapp-image-2025-10-24-at-70940-pm-fb6d91f6.jpeg Una calle inundada en El Almirante, Santo Domingo Este por las lluvias de la tormenta Melissa. (KEVIN RIVAS /DIARIO LIBRE)

De acuerdo con el pronóstico, el sistema podría moverse cerca o sobre Jamaica durante el fin de semana, y posteriormente afectar el este de Cuba a mediados de la próxima semana.

Podría convertirse en huracán este sábado

Los vientos máximos sostenidos alcanzan los 100 km/h, con ráfagas más fuertes. El NHC advirtió que se espera una rápida intensificación desde esta noche, por lo que Melissa podría convertirse en huracán el sábado y alcanzar la categoría de huracán mayor el domingo.

La presión mínima central fue estimada en 993 milibares, según los datos de los aviones Cazahuracanes de la Reserva de la Fuerza Aérea de Estados Unidos.

El NHC advierte que Melissa podría generar acumulados de entre 15 y 25 pulgadas (380 a 635 mm) en Jamaica y el sur de República Dominicana , con máximos de hasta 35 pulgadas (890 mm) en la península de Tiburón, Haití. }

Alertó que las lluvias podrían provocar inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra catastróficos, especialmente en el sur de Haití y la República Dominicana.

El próximo boletín será ofrecido a las 5:00 de la mañana de este viernes.