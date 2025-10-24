Gloria Ceballos advierte "Melissa" está casi estacionaria y pronostica que las lluvias seguirán

La tormenta tropical Melissa permanece casi estacionaria sobre el mar Caribe, a unos 445 kilómetros al suroeste de Puerto Príncipe ( IMAGEN DEL NOAA. )

La tormenta tropical Melissa permanece casi estacionaria sobre el mar Caribe, a unos 445 kilómetros al suroeste de Puerto Príncipe, Haití, con vientos máximos sostenidos de 75 kilómetros por hora. Así lo informó este viernes el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés) en su boletín de las 5:00 de la mañana.

El fenómeno se mantiene con una presión central mínima de 1,001 milibares y se prevé que durante las próximas horas comience un desplazamiento lento hacia el noreste y norte, para luego girar al oeste durante el sábado.

El NHC advierte que Melissa podría fortalecerse gradualmente y alcanzar categoría de huracán mañana sábado, con potencial de convertirse en un ciclón de gran intensidad el domingo.

Según la directora del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), Gloria Ceballos, el sistema "seguirá dejando fuertes lluvias sobre gran parte del territorio nacional" mientras mantiene su movimiento lento. La funcionaria explicó que la posición actual del ciclón favorece la entrada de humedad hacia la isla, lo que incrementa la probabilidad de aguaceros continuos, especialmente en las regiones sur, suroeste y este.

Lluvias y alertas en el Caribe

El informe del NHC advierte sobre "inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra catastróficos" en el sur de Haití y Jamaica durante el fin de semana, donde ya se encuentran bajo advertencia de tormenta tropical y vigilancia de huracán. Las autoridades no descartan que Jamaica pase a alerta de huracán en las próximas horas.

Para la República Dominicana, se prevén acumulados de entre 200 y 350 milímetros de lluvia en la zona sur, con picos superiores en áreas montañosas. El organismo estadounidense alerta que las condiciones podrían agravarse si el sistema mantiene su desplazamiento lento sobre aguas cálidas, lo que aumentaría el riesgo de inundaciones urbanas y rurales.

Posible intensificación

El NHC indica que Melissa podría experimentar un proceso de intensificación rápida durante el fin de semana. Se espera que el centro del sistema se mueva cerca o al sur de Jamaica a inicios de la próxima semana, con oleaje alto y riesgo de marejadas en las costas del Caribe.

Los vientos con fuerza de tormenta tropical se extienden hasta 220 kilómetros al este del centro, y los modelos proyectan que el campo nuboso continuará afectando a toda la isla de La Española. En República Dominicana, las provincias del litoral sur y el valle de San Juan podrían ser las más impactadas por las lluvias persistentes.

Recomendaciones a la población

El Indomet y el Centro de Operaciones de Emergencias mantienen la recomendación de no cruzar ríos ni cañadas con alto caudal y seguir las actualizaciones oficiales sobre la evolución del fenómeno.

Ceballos recordó que "la lentitud del sistema incrementa el tiempo de exposición a lluvias intensas, lo que representa el mayor peligro para el país en las próximas 48 horas".