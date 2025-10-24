Tormenta Melissa se mueve a 4 kilómetros por hora; más lenta que una persona viajando en bicicleta

Por la tormenta Melissa el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) mantiene 12 provincias en alerta roja ( CENTRO NACIONAL DE HURACANES. )

La tormenta tropical Melissa continúa generando lluvias de moderadas a fuertes en gran parte del país mientras se desplaza lentamente sobre el mar Caribe.

Según informó la directora del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), Gloria Ceballos a las 11:05 am de este viernes 24 de octubre, el fenómeno "sigue moviéndose hacia el este/sureste muy lentamente, a 4 kilómetros por hora, y se espera que más tarde hoy se mueva hacia el noreste y luego al norte durante la noche. Mientras tanto, seguirá generando fuertes lluvias sobre el territorio nacional. Precaución, ya tenemos suelos saturados".

Para poner en contexto, una persona caminando, avanza a una velocidad promedio entre tres y cuatro kilómetros por hora; pero una persona en bicicleta viaja a una velocidad promedio baja de 15 kilómetros por hora.

La imagen satelital compartida por Ceballo, del Centro Nacional de Huracanes (NHC) muestra la densa cobertura nubosa de Melissa extendiéndose sobre toda la isla de La Española, con núcleos convectivos activos sobre el sur, el suroeste y el centro del país.

Suelos saturados y alertas vigentes

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) mantiene 12 provincias en alerta roja, entre ellas Barahona, Azua, Peravia, San Cristóbal, Santo Domingo, el Distrito Nacional y San Pedro de Macorís, debido a los acumulados de lluvia registrados desde el jueves y la alta probabilidad de inundaciones.

Las lluvias acumuladas durante las últimas 24 horas, según el Indomet, superaron los 170 milímetros en Santo Domingo Este, 175 en el Centro de los Héroes y 160 en Los Prados, reflejando una saturación generalizada del suelo.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/24/captura-de-pantalla-2025-10-24-112101-eb4895db.png

Pronóstico de trayectoria y riesgo de intensificación

La tormenta tropical Melissa se mantiene casi estacionaria al suroeste de Haití y podría estar reorganizándose hacia el este, según el más reciente boletín del Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, emitido a las 11:00 de la mañana (hora del Este).

Los datos de un avión cazahuracanes indican que el centro de Melissa se localiza cerca de la latitud 15.7 norte y longitud 74.6 oeste, a 345 kilómetros al sureste de Kingston (Jamaica) y 405 kilómetros al suroeste de Puerto Príncipe (Haití).

El sistema se mueve hacia el este/sureste a solo 4 kilómetros por hora, con vientos máximos sostenidos de 75 kilómetros por hora y presión central mínima de 1,001 milibares.

Lluvias peligrosas y suelos saturados

El pronóstico del NHC proyecta que Melissa dejará entre 150 y 300 milímetros de lluvia (6 a 12 pulgadas) en el sur de la República Dominicana y el sur de Haití, y hasta 500 milímetros (20 pulgadas) en zonas del suroeste haitiano y este de Jamaica, con acumulados localmente mayores.

El organismo advierte de "inundaciones repentinas potencialmente catastróficas y numerosos deslizamientos de tierra en el sur de Haití, el sur de la República Dominicana y el este de Jamaica".

En el norte dominicano podrían caer entre 75 y 125 milímetros (3 a 5 pulgadas) hasta el lunes.

Recomendaciones a la población

El COE reiteró su llamado a no cruzar ríos, arroyos ni cañadas con alto caudal y evitar actividades recreativas en balnearios de las provincias bajo alerta.

La directora de Meteorología advirtió que las precipitaciones podrían continuar durante el fin de semana: "El principal peligro ahora es la saturación de los suelos. Cualquier lluvia adicional puede generar deslizamientos o crecidas repentinas".

La entidad mantiene un monitoreo constante de los acumulados de lluvia y la evolución de la tormenta, que sigue afectando directamente a la República Dominicana con su amplia franja nubosa.