Trayectoria errática de la tormenta Melissa obliga a reunión urgente en el Palacio Nacional

Durante la mañana, el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) reportó que tormenta Melissa continúa desplazándose lentamente hacia el este/sureste a 4 kilómetros por hora ( NATIONAL HURRICANE CENTER )

El presidente Luis Abinader convocó para las 4:00 de la tarde una reunión de emergencia con los organismos de socorro, ministros, autoridades municipales y directores generales, ante el comportamiento errático de la tormenta tropical Melissa, que continúa afectando el país con lluvias intermitentes y suelos saturados.

El encuentro se realizará en el Salón Verde del Palacio Nacional, de acuerdo con la convocatoria.

Diario Libre se comunicó con el director del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), mayor general (r) Juan Manuel Méndez García, quien llamó a la población a mantenerse atenta a las decisiones que se adopten en esa reunión, debido a la evolución incierta del fenómeno.

"La tormenta se está comportando de manera errática y su trayectoria sigue siendo impredecible. Pedimos a la población estar atenta al informe que ofreceremos luego de la reunión en el Palacio Nacional", indicó Méndez.

12 provincias en alerta roja

El COE mantiene 12 provincias en alerta roja, 11 en amarilla y 3 en verde, ante la persistencia de lluvias sobre suelos saturados, especialmente en el sur, suroeste y el Gran Santo Domingo.

Durante la mañana, el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) reportó que Melissa continúa desplazándose lentamente hacia el este/sureste a 4 kilómetros por hora, un ritmo tan bajo que mantiene sus bandas nubosas sobre el territorio nacional y eleva el riesgo de inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra.

La reunión de las 4:00 p.m. estará encabezada por el mandatario y contará con la participación de los ministros de la Presidencia, Interior y Policía, Defensa, Obras Públicas, Salud Pública y Medio Ambiente, además de los directores del COE, la Defensa Civil, la Cruz Roja Dominicana, el Indomet, la CAASD, el Inapa y los Comedores Económicos.