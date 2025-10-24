Gloria Ceballos: la tormenta Melissa es casi un huracán

Una persona intenta cruzar por la crecida del río Nizao, en la provincia Peravia. ( DANIA ACEVEDO )

La tormenta tropical Melissa continúa intensificándose en aguas del mar Caribe y, según los últimos reportes meteorológicos, se encuentra a punto de convertirse en huracán, tras alcanzar vientos sostenidos de 100 kilómetros por hora, informó la directora del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

Durante la tarde del viernes, Ceballos explicó que el fenómeno ha mostrado un comportamiento errático y poco común, con desplazamientos cambiantes. "A las dos de la tarde se estaba moviendo hacia el este-sureste, incrementando la intensidad de los vientos. A las cinco de la tarde ya estaba en 100 kilómetros por hora. Eso quiere decir que el sistema se está organizando para arrancar como un huracán", señaló

El sistema ha retomado una trayectoria hacia el norte, y se espera que posteriormente gire al oeste, acercándose a la península de Haití. De mantenerse la tendencia, Melissa podría alcanzar la categoría de huracán durante la madrugada o primeras horas del sábado.

Lluvias persistentes y suelos saturados

El amplio campo nuboso que acompaña a la tormenta continúa afectando el litoral sur de la República Dominicana, donde las lluvias se han mantenido constantes desde hace varios días. "Esa persistencia se debe a que el sistema está mejor organizado, con una estructura casi de huracán", detalló Ceballos

Las autoridades del Centro de Operaciones de Emergencias (COE) mantienen activos los niveles de alerta por inundaciones urbanas, rurales y crecidas repentinas de ríos, arroyos y cañadas, especialmente en las provincias costeras del Caribe y la región suroeste.

Riesgos y medidas preventivas

Meteorólogos advierten que el fortalecimiento del sistema podría incrementar la intensidad de las ráfagas de viento y el volumen de las precipitaciones en las próximas 24 horas. En zonas vulnerables, los suelos ya se encuentran saturados, por lo que el riesgo de deslizamientos y desbordamientos sigue siendo elevado.

El presidente Luis Abinader convocó una reunión de emergencia en el Palacio Nacional a las 4:00 de la tarde con organismos de socorro, autoridades municipales y ministros para coordinar acciones de respuesta ante el posible cambio de categoría de Melissa.

Mientras tanto, el Indomet y la Oficina Nacional de Meteorología mantienen vigilancia constante sobre el sistema. Las proyecciones indican que, aunque Melissa no impactaría directamente el territorio dominicano, su radio de influencia continuará generando lluvias intensas y tormentas eléctricas durante el fin de semana.