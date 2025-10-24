Tormenta Melissa sigue trayectoria lenta; Indomet mantiene vigilancia sobre el sur del país

Melissa se mueve hacia el noroeste a 6 km/h, aunque se prevé un giro gradual hacia el oeste durante el sábado. ( FUENTE EXTERNA )

La tormenta tropical Melissa continúa su desplazamiento lento por el mar Caribe, mientras el Instituto Nacional de Meteorología (Indomet) mantiene bajo vigilancia las condiciones atmosféricas en el sur del país ante el riesgo de lluvias intensas e inundaciones repentinas durante el fin de semana.

Según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC), con sede en Miami, el fenómeno se encontraba anoche, a las 11:00 p.m. (hora local), cerca de la latitud 16.1 N y longitud 74.9 O, a unos 290 kilómetros al sureste de Kingston, Jamaica, con vientos máximos sostenidos de 65 millas por hora (100 km/h) y presión central mínima de 993 milibares.

Melissa se mueve hacia el noroeste a 6 km/h, aunque se prevé un giro gradual hacia el oeste durante el sábado, seguido de un movimiento hacia el norte o noreste a inicios de la próxima semana.

El NHC anticipa que la tormenta podría convertirse en huracán este sábado y alcanzar categoría mayor (3 o más) hacia el domingo, cuando se aproxime al entorno de Jamaica y el suroeste de Haití.

Advertencia de huracán para Jamaica y vigilancia para Haití

En el Caribe se mantienen una advertencia de huracán para Jamaica, una vigilia de huracán para el suroeste de Haití desde la frontera con el país. Para otras zonas de Haití hay advertencia de tormenta tropical.

Cúmulos de lluvia en RD

El organismo estadounidense advierte sobre lluvias acumuladas de 380 a 635 milímetros, con máximos de hasta 890 milímetros en el sur de Haití y el suroeste de República Dominicana, lo que podría provocar inundaciones catastróficas y deslizamientos de tierra, especialmente en áreas montañosas y zonas costeras vulnerables.

Las autoridades dominicanas exhortaron a la población a mantenerse atenta a los boletines oficiales y a evitar desplazamientos hacia ríos, arroyos o zonas propensas a desbordamientos. El Indomet y el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) evalúan la evolución del sistema para determinar posibles alertas meteorológicas adicionales.

El NHC emitirá su próximo boletín oficial en horas de la madrugada de este sábado.