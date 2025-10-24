Las intensas lluvias provocadas por la tormenta tropical Melissa han afectado gravemente varias comunidades del municipio Polo, en la provincia Barahona, donde ya se reportan zonas prácticamente incomunicadas y ríos desbordados.

La alcaldesa Danilsa Cuevas visitó este viernes la comunidad Los Arroyos Arriba, una de las más vulnerables del municipio, para supervisar los operativos de asistencia a las familias que han sufrido los efectos de las precipitaciones.

"Si las lluvias continúan, la zona se va a incomunicar", advirtió la funcionaria, quien pidió a la población permanecer en sus hogares y seguir las recomendaciones de las autoridades.

Según explicó Cuevas, el río de Los Colorado ya comienza a desbordarse, amenazando con dejar aislada la comunidad de Los Arroyos Arriba. Otras localidades también enfrentan dificultades por la crecida de los afluentes.

"Prácticamente están incomunicadas las comunidades de Monteada Nueva, Conconetico, Gajo del Toro y José Olivares. En la zona de Las Auyamas, los ríos de Los Calimetes, La Culebra y La Caña ya presentan niveles de agua elevados", detalló.

Preparativos ante posibles evacuaciones

La alcaldesa informó que el ayuntamiento realiza un operativo de entrega de alimentos crudos a las familias más necesitadas, y que, de persistir las lluvias, el personal municipal está preparado para desplazar a los residentes hacia viviendas de familiares y amigos.

Además, el gobierno local se mantiene en sesión permanente con los organismos de emergencia, a la espera de que la precipitación disminuya en las próximas horas, aunque listos para actuar ante cualquier eventualidad.

"Lo que yo espero y deseo es que la lluvia disminuya, pero estamos preparados para lo peor", expresó Cuevas con preocupación.

Llamado a la precaución

Las autoridades municipales reiteraron el llamado a la población de Polo y comunidades vecinas a mantenerse alerta ante posibles inundaciones y desbordamientos, especialmente en las zonas bajas y cercanas a los ríos.

La alcaldesa insistió en la importancia de acatar las orientaciones de los organismos de socorro y evitar desplazamientos innecesarios mientras se mantengan las condiciones adversas en la provincia Barahona.