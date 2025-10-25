Tormenta Melissa golpea el país: 28 provincias en alerta y comunidades aisladas

Una calle inundada del sector El Almirante, en la provincia Santo Domingo. ( DAIRIO LIBRE/ KEVIN RIVAS )

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó en su boletín número 9, emitido a las 6:50 de la mañana de este sábado, que 28 provincias del país se mantienen en alerta debido a los efectos ocasionados por la tormenta tropical Melissa.

De acuerdo con el informe, 11 provincias y el Distrito Nacional continúan en alerta roja, 11 en amarilla y 5 en verde, ante el riesgo de inundaciones urbanas y rurales, crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como deslizamientos de tierra.

El organismo reiteró el llamado a la población a no cruzar ríos, arroyos ni cañadas con alto volumen de agua y evitar el uso de balnearios debido a la fuerte turbidez y corrientes peligrosas que aún persisten.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/25/whatsapp-image-2025-10-25-at-72130-am-57d3db4d.jpeg

Más de un millón sin agua y 86 personas en albergues

Hasta el momento, cinco albergues permanecen activos: dos en la provincia San Juan, uno en San Cristóbal, uno en San Pedro de Macorís y uno en el Distrito Nacional, con un total de 86 personas albergadas.

Asimismo, el COE informó que 1,032,701 usuarios del servicio de agua potable se encuentran afectados por daños en los sistemas de Inapa y Caasd.

El Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa) reportó 52 acueductos afectados, de los cuales 49 están fuera de servicio total y tres parcialmente, perjudicando a más de 501 mil personas.

En tanto, la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd) informó que los sistemas Isa Mana y Duey están fuera de servicio, dejando sin agua a 404,978 habitantes de los municipios Pedro Brand, Los Alcarrizos, Santo Domingo Oeste y parte del Distrito Nacional.

Rescates y daños registrados

Durante las últimas horas, una persona fue rescatada con vida de las aguas del río Ozama, en la provincia Monte Plata, mientras que ocho personas fueron auxiliadas tras quedar atrapadas en sus vehículos en la avenida Luperón, en Santo Domingo, producto de una inundación urbana.

El consolidado operativo del COE reporta 207 viviendas afectadas, 13 con daños parciales y ninguna destruida, así como 1,100 personas desplazadas. Además, 37 comunidades se mantienen incomunicadas, dos puentes y una carretera resultaron afectadas.

Tormenta Melissa

A las 8:00 de la mañana (hora del Este), el centro de Melissa se localizaba cerca de la latitud 16.4 N y longitud 75.0 O, a unos 260 kilómetros al sureste de Kingston (Jamaica) y 375 kilómetros al suroeste de Puerto Príncipe (Haití). El fenómeno registra vientos máximos sostenidos de 110 km/h y una presión central mínima de 982 mb, desplazándose lentamente hacia el oeste-noroeste a solo 2 km/h.

Los meteorólogos advierten que Melissa está "cerca de alcanzar la fuerza de huracán" y se espera que se intensifique rápidamente durante el fin de semana, pudiendo convertirse en un huracán mayor para el domingo.

Recomendaciones marítimas

Debido a las condiciones adversas del mar Caribe y el Atlántico, el COE recomendó a los operadores de embarcaciones pequeñas, frágiles y medianas permanecer en puerto, ya que se prevén vientos fuertes, oleaje anormal y tormentas eléctricas.

Los organismos de protección civil mantienen la vigilancia sobre las costas y zonas vulnerables, al tiempo que el COE exhorta a la ciudadanía a seguir las informaciones oficiales y mantener la prudencia ante posibles nuevas lluvias e inundaciones.

Embalses

En vista de que en el Complejo Jigüey-Aguacate-Valdesia-Las Barias se estará realizando una operación para regular crecidas por el pronóstico de lluvias en la central de Valdesia, con el objetivo de turbinar el excedente de aporte del río Mahomita, el COE exhorta a las comunidades aguas abajo de las presas mencionadas a tomar medidas preventivas para proteger sus vidas.

Las comunidades que deben mantenerse atentas son:

Presa Jigüey: Los Mineros, Los Naranjos y El Rosalito.

Presa Aguacate: Los Manantiales, Valentín, El Buey, Botadero y Las Avispas.

Presa Valdesia: Mucha Agua, Mana de Yaguate, La Mancha, Las Cuevas, Juan Decena y Nizao.

Contraembalse Las Barias: Semana Santa, Yaguate, Las Barias, Pizarrete y Humachón.

El COE y los organismos de protección civil reiteran a los residentes en esas zonas mantenerse atentos a las informaciones y orientaciones oficiales, y tomar todas las medidas necesarias para resguardar la vida y los bienes ante cualquier eventualidad.