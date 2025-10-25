El director del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), Juan Manuel Méndez García, informó este sábado que, pese a que se mantienen las alertas por los efectos de la tormenta tropical Melissa, se autorizó la apertura de los comercios en el Gran Santo Domingo, La Romana y San Pedro de Macorís, para que la población pueda abastecerse de productos básicos.

No obstante, el funcionario pidió a la ciudadanía permanecer en sus hogares o en lugares seguros, debido a que las lluvias continuarán siendo intensas durante las próximas horas, especialmente en el Gran Santo Domingo, San Pedro de Macorís, La Romana y otras provincias en alerta roja.

“Los comercios estarán abiertos para que la población pueda abastecerse, pero queremos insistir: si no es necesario salir, quédense en sus casas o en los albergues. La milimetría de lluvia que se espera todavía es de bastante consideración”, advirtió Méndez durante una rueda de prensa.

El director del COE explicó que la decisión de permitir la reapertura fue coordinada con el Ministerio de Trabajo y otras instituciones, con el fin de garantizar el suministro de alimentos y artículos esenciales, sin poner en riesgo la seguridad de la población.

Provincias en alerta

Alerta roja: Peravia, San Cristóbal, Santo Domingo, Distrito Nacional, San José de Ocoa, San Pedro de Macorís, Independencia, San Juan, Azua, Pedernales, La Romana y Monte Plata.

Alerta amarilla: La Vega, Samaná, Hato Mayor, El Seibo, Bahoruco, Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez, Montecristi, Elías Piña y La Altagracia.

Alerta Verde: María Trinidad Sánchez, Santiago, Duarte, Hermanas Mirabal, Espaillat y Dajabón.

Llamado a la prudencia

Méndez reiteró que, aunque algunos sectores retomarán parcialmente sus actividades, persisten riesgos de inundaciones, crecidas de ríos y deslizamientos de tierra en varias regiones del país.

"Tenemos suelos saturados y lluvias de consideración. Pedimos a la población desplazarse con comedimiento y solo si es estrictamente necesario" Juan Manuel Méndez Director del COE “

Personas desplazadas y afectación del agua

Asimismo, informó que más de 1.2 millones de personas se encuentran afectadas por la interrupción del servicio de agua potable, debido a los acueductos fuera de servicio del Inapa y la Caasd.

El COE mantiene la coordinación con los organismos de socorro y exhorta a la población a seguir las informaciones oficiales y evitar desplazamientos innecesarios hasta que mejoren las condiciones meteorológicas.

Mariela Lorenzo Es periodista en Diario Libre.

El funcionario detalló quepermanecen activos, con: dos en San Juan, uno en, uno eny uno en el Distrito Nacional.