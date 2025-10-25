El Indrhi alerta sobre incremento del caudal de la presa de Valdesia por lluvias de Melissa

Fotografía de archivo de la presa de Valdesia, cuyo caudal monitorean las autoridades ante el paso de la tormenta Melissa. ( DIARIO LIBRE )

El Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi) informó este sábado que mantiene un monitoreo constante de las principales presas del país, en especial la presa de Valdesia, que anoche recibió aportes significativos debido a las lluvias generadas por los efectos de Melissa.

Durante una rueda de prensa realizada a las 11:00 de la mañana en el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), el representante del Indrhi, Fausto Colón, explicó que el Comité de Operaciones de Presas en Emergencia permanece en sesión permanente para evaluar el comportamiento de los embalses y aplicar las medidas necesarias conforme a los pronósticos emitidos por el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

Colón indicó que varias presas están siendo priorizadas por la naturaleza de sus embalses y los niveles que registran actualmente. Señaló, además, que las presas Monción, Sabaneta y Valdesia son las que demandan mayor atención dentro del sistema.

"En el caso de Sabaneta, que se mantiene vertiendo, aunque con una disminución de su caudal, continúa bajo observación. En el caso de Monción, que presenta niveles altos, se han iniciado operaciones de generación con turbinas, en algunos casos con una y en otros con dos", explicó el funcionario.

"En cuanto a Valdesia, anoche recibió entradas significativas del río Mahomita; por ello ha sido necesario aumentar su generación y mantenerla en los niveles que se estaban presentando en días anteriores", detalló.

Aviso a las comunidades

Asimismo, el representante del Indrhi informó que se han emitido avisos a las comunidades ubicadas aguas abajo de las presas para que se mantengan vigilantes ante posibles incrementos en los niveles de los ríos.

De acuerdo con el informe número 9 del COE, las comunidades que deben mantenerse atentas son:

Presa Jigüey : Los Mineros, Los Naranjos y El Rosalito.

Presa Aguacate : Los Manantiales, Valentín, El Buey, Botadero y Las Avispas.

Presa Valdesia : Mucha Agua, Mana de Yaguate, La Mancha, Las Cuevas, Juan Decena y Nizao.

Contraembalse Las Barías: Semana Santa, Yaguate, Las Barías, Pizarrete y Humachón.