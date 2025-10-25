×
Huracán Melissa
Huracán Melissa

COE reduce niveles de alerta, pero mantiene vigilancia ante efectos del huracán Melissa

Las precipitaciones también se desplazarán hacia Barahona y el sur profundo

COE reduce niveles de alerta, pero mantiene vigilancia ante efectos del huracán Melissa
Al centro, el director del COE, Juan Manuel Méndez, quien informó este sábado una reducción en los niveles de alerta en varias provincias del país. (DIARIO LIBRE/ DANIA ACEVEDO)

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó este sábado una reducción en los niveles de alerta en varias provincias del país debido a la disminución de los efectos del huracán Melissa, aunque advirtió que las lluvias continuarán durante la tarde y noche en diversas zonas del territorio nacional.

El director del COE, Juan Manuel Méndez, explicó que el Gran Santo Domingo, el Distrito Nacional, San Pedro de Macorís y La Romana pasan a alerta amarilla.

Asimismo, se mantienen en alerta roja Barahona, San Cristóbal, Independencia, José de Ocoa, Monte Plata, San Juan, Azua, Peravia y Pedernales.

 Sin embargo, continuarán en alerta amarilla La Vega, Samaná, Hato Mayor, El Seibo, Elías Piña, Duarte, Bahoruco, Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez y Montecristi.

En alerta verde permanecen María Trinidad Sánchez, Santiago, Santiago Rodríguez, Hermanas Mirabal y Espaillat.

"El hecho de la disminución o la degradación de rojo a amarillo para el gran Santo Domingo, Distrito Nacional, La Romana y San Pedro no significa que debemos descuidarnos", advirtió Méndez.

  • Dijo que: "Tal y como señala la ingeniera Gloria Ceballos, las lluvias continuarán esta tarde y noche, sobre todo en estas provincias, y ustedes saben que tenemos suelos saturados".

Se incrementarán las lluvias

Méndez subrayó que las precipitaciones también se desplazarán hacia Barahona y el sur profundo, por lo que exhortó a la población a mantenerse atenta a los boletines del COE y seguir las orientaciones de los organismos de protección civil.

"Debemos actuar conforme a los lineamientos del Sistema Nacional de Prevención, Mitigación y Respuesta y los planes de contingencia establecidos. Este sistema es muy amplio y todavía puede generar lluvias significativas", señaló el director del COE.

El organismo reiteró su llamado a la ciudadanía para que no cruce ríos, arroyos ni cañadas que presenten alto volumen de agua y que evite desplazamientos innecesarios en las zonas bajo alerta.

