Huracán Melissa continúa intensificándose y genera lluvias en el suroeste del país

A la izquierda, la directora del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), Gloria Ceballos, habló sobre las condiciones de Melissa.

La directora del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), Gloria Ceballos informó que Melissa se ha intensificado rápidamente, alcanzando la categoría de huracán con vientos máximos sostenidos de 150 kilómetros por hora, apenas a cuatro kilómetros por hora de convertirse en un huracán de categoría dos.

Ceballos explicó que el fenómeno atmosférico mantiene un movimiento hacia el oeste a una velocidad de seis kilómetros por hora, aproximándose gradualmente a Jamaica. Debido a su lento desplazamiento, se espera que el centro del huracán se ubique sobre la isla entre el domingo y el lunes.

Según los pronósticos, Melissa podría convertirse en un huracán mayor (categoría 3 o 4) en las próximas horas, impulsado por las cálidas temperaturas del mar Caribe.

La ingeniera Ceballos señaló que el sistema se encuentra a unos 405 kilómetros al sur-suroeste de Puerto Príncipe, Haití, y continúa generando lluvias significativas y ráfagas de viento en el litoral suroeste de la República Dominicana, especialmente en Pedernales, Barahona, San Cristóbal y zonas fronterizas.

Explicó que se esperan lluvias acompañadas de ráfagas de viento.

"Esta tarde, el encargado de la estación del aeropuerto de Barahona reportó la presencia de vientos fuertes en esa zona, fenómeno que se mantendrá debido a que el sistema es muy amplio y con un gran radio de acción", señaló .

Las lluvias

Las lluvias que en los últimos días afectaron principalmente la región sureste y este del país , ahora se desplazan con mayor intensidad hacia el extremo suroeste y la zona fronteriza .

Esta es la situación meteorológica actual del sistema, al cual el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) ha dado seguimiento continuo por los efectos que ha tenido sobre el territorio nacional.

Indomet continúa dando seguimiento permanente a la evolución del huracán Melissa y exhorta a la población a mantenerse informada a través de los boletines oficiales.