VIDEO | Rueda de prensa del COE para actualización de la tormenta Melissa
Gloria Ceballo ofrece actualizaciones sobre la tormenta
El COE y el Indomet ofrecen actualizaciones sobre la tormenta Melissa y su efecto sobre el territorio nacional
Gloria Ceballo ofrece actualizaciones sobre la tormenta
El COE y el Indomet ofrecen actualizaciones sobre la tormenta Melissa y su efecto sobre el territorio nacional
Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.