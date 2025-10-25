Gran Santo Domingo registra calma pese a las lluvias del huracán Melissa

Las calles de Santo Domingo no registran inundaciones la noche de este sábado. ( DANIA ACEVEDO/DIARIO LIBRE )

a noche del sábado transcurrió sin incidentes importantes de inundación en el Gran Santo Domingo, a pesar de las lluvias asociadas al huracán Melissa, que afecta diferentes zonas del país. Calles, avenidas y barrios permanecieron transitables, y los ciudadanos pudieron desplazarse sin mayores complicaciones.

Comercios y establecimientos de servicios operaron con normalidad, a diferencia de varias provincias del sur y suroeste, donde las precipitaciones sí provocaron inundaciones y daños en viviendas.

El Instituto Nacional de Meteorología (Indomet) informó que el huracán Melissa mantiene un movimiento lento hacia el oeste, con un amplio radio de acción que genera lluvias dispersas. Aunque la capital dominicana no se encuentra en el centro del fenómeno, su cercanía mantiene la posibilidad de aguaceros y ráfagas de viento durante las próximas horas.

Las autoridades exhortaron a la población a mantenerse atenta a los boletines meteorológicos y tomar precauciones, especialmente en zonas bajas o cercanas a ríos y cañadas.

En general, la noche del sábado se desarrolló con relativa tranquilidad para los residentes del Gran Santo Domingo, mostrando que la ciudad logró resistir sin mayores afectaciones las primeras lluvias asociadas al huracán Melissa.

Se espera que las precipitaciones continúen de manera moderada durante las próximas horas, por lo que se mantiene la recomendación de precaución ante posibles incidentes en áreas vulnerables.

Alertas

A pesar de la amenaza que supone la intensificación de Melissa, el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó una disminución de los niveles de alerta para el Gran Santo Domingo, que pasa a alerta amarilla junto a San Pedro de Macorís y La Romana.

Sin embargo, se mantiene la alerta roja en Barahona, San Cristóbal, Independencia, San José de Ocoa, Monte Plata, San Juan, Azua, Peravia y Pedernales debido a las lluvias persistentes y los suelos saturados.