La tormenta Melissa afecta comunidades de Maimón y provoca aislamiento parcial en Monseñor Nouel

Las lluvias ocasionadas por el campo nuboso de la tormenta tropical Melissa, que se desplaza por el mar caribe, han provocado nuevos daños y el aislamiento parcial de sectores en el municipio de Maimón, donde el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) mantiene la provincia en alerta amarilla.

En un recorrido realizado por Diario Libre en los barrios Puerto Rico y Buenos Aires, se constató que continúan los estragos por el colapso de dos puentes sobre el río La Leonora, el cual se desborda con frecuencia e impide el paso vehicular y peatonal.

Trabajos de construcción

Actualmente, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) ejecuta trabajos de construcción de muros de gaviones y de un nuevo puente, como parte de las soluciones para restablecer la conectividad entre ambas comunidades.

Sin embargo, las crecidas recientes del río arrastraron los rellenos de piedra y arena que los propios comunitarios habían colocado de forma provisional para habilitar el paso.

"Ha llovido mucho, pero todavía no tenemos mayores daños. Cuando llueve fuerte, el río se mete a las casas. Ahora el trabajo del puente está parado y no hay forma de cruzar con vehículos", expresó Maximiliano de la Cruz, residente del barrio Puerto Rico.

La interrupción del tránsito en este punto obliga a los habitantes a cruzar a pie por tramos inseguros, situación que se agrava con cada nueva crecida del afluente.

Los moradores solicitan al Gobierno una solución definitiva que garantice la seguridad y el acceso de las familias de ambos sectores, especialmente durante los periodos de lluvias intensas.