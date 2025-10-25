Pese a prohibición, ciudadanos acuden al malecón de Pedernales para observar el fuerte oleaje

Muchos lugareños hicieron caso omiso a las advertencias y se acercaron al litoral con celulares en mano para grabar las olas causadas por la tormenta Melissa. ( SAMIL MATEO DOMINICI )

A pesar de la prohibición impuesta por la Defensa Civil, decenas de ciudadanos acudieron este sábado al malecón de Pedernales para observar el fuerte oleaje provocado por los efectos de la tormenta tropical Melissa, que mantiene a la provincia en alerta roja.

La medida busca salvaguardar la vida de los residentes y evitar accidentes ante las peligrosas condiciones del mar.

Sin embargo, muchos lugareños hicieron caso omiso a las advertencias y se acercaron al litoral con celulares en mano para grabar las olas.

"Esta es una medida preventiva para evitar males mayores, pero las personas no quieren hacernos caso", lamentó Félix Dotel, director provincial de la Defensa Civil en Pedernales.

Dotel explicó que en las últimas horas han tenido que solicitar apoyo de la Policía Nacional para retirar a los curiosos del área.

"Ayer tuvimos que llamar a la Policía para que nos ayudaran a sacar a las personas que no acatan nuestras advertencias", agregó.

Presencia de agentes policiales

Pese a la presencia de agentes policiales en los alrededores del malecón, decenas de ciudadanos continúan llegando al lugar para presenciar el fenómeno.

"Ese mar está bravo, bravo. Pero vine a verlo como quiera", expresó una joven que prefirió no ser identificada.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/25/whatsapp-image-2025-10-25-at-21300-pm-0c3235c8.jpeg Cobertura en Pedernales sobre el comportamiento de la tormenta Melissa. (DIARIO LIBRE/ SAMIL MATEO DOMINICI) https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/25/whatsapp-image-2025-10-25-at-21223-pm-0bcfdae5.jpeg Vista de la entrada de Pedernales, República Dominicana. (DIARIO LIBRE/ SAMIL MATEO DOMINICI)

Otros, como Manuel Vázquez, llegaron en motocicletas junto a amigos para observar el oleaje.

"Aquí venimos a ver cómo está el mar y eso. Nos quedamos un rato", comentó.

Las autoridades locales reiteraron el llamado a la prudencia y exhortaron a la población a mantenerse alejada de las zonas costeras mientras persistan los efectos de la tormenta tropical.

"Queremos evitar tragedias. El mar es impredecible y nadie está exento de ser sorprendido por un aumento repentino de las olas", advirtió el director de la Defensa Civil.