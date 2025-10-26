Barahona, Pedernales, Independencia y Bahoruco siguen en alerta roja por Melissa

Mapa que muestra las condiciones de las provincias en alerta roja, amarilla y verde. ( FUENTE EXTERNA )

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) mantiene en alerta roja a las provincias Barahona, Pedernales, Independencia y Bahoruco, debido al paso del huracán Melissa sobre Jamaica y, cuyos efectos, se sienten en esas demarcaciones.

En tanto que el Distrito Nacional y 13 provincias siguen en verde, porque podrían ocurrir lluvias y ráfagas de viento. En esta condición están: San José de Ocoa, Samaná, Dajabón, Azua, Monte Plata, Elías Piña, Distrito Nacional, San Cristóbal, San Juan, Peravia, Monseñor Nouel, Santo Domingo y La Altagracia.

En todas las que no están alerta roja, el Gobierno llamó a la normalidad con apertura de la docencia y labores en las instituciones públicas y privadas, luego de cuatro días de intensas lluvias.

Durante una rueda de prensa en el Palacio Nacional, Abinader expresó: "Así que, a partir de esta tarde y a partir ya del día laborable de mañana, el país, en su gran proporción y con la excepción de esas cuatro provincias que hemos mencionado, debe de ir entrando ya a la normalización de todas sus actividades".

Daños por la tormenta Melissa

Hasta este domingo, se mantenían 735 viviendas afectadas, 3,765 desplazados, cuatro albergues con 77 personas activados y 48 localidades incomunicadas, dijo Juan Manuel Méndez, director del COE.

En tanto que Gloria Ceballos, directora de Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que el huracán Melissa, de categoría 4, se desplaza a siete kilómetros por hora próximo a Jamaica.

Esa lentitud han sido la causa de las lluvias sobre el territorio nacional.