En Barahona bajan las aguas mientras esperan más lluvias del huracán Melissa

Las autoridades reparten ayuda social a los afectados por las lluvias de la tormenta Melissa en Barahona. ( DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO )

Las lluvias de la tormenta Melissa saturaron los suelos áridos de Barahona al punto en que provocaron inundaciones en varias comunidades.

En los barrios Colombia, El Llano y Peñuela, del municipio Cabral, decenas de viviendas fueron anegadas. Además, en Polo y varios pueblos de la costa. El río Lemba, en Salinas, se desbordó brevemente.

La ventaja que ha tenido la provincia, según su gobernadora, Oneyda Féliz, es que las lluvias no han sido persistentes y han dado tiempo a la infiltración del agua.

Féliz asegura que como autoridad están preparados para hacer frente a los próximos efectos del fenómeno atmósferico que ya evolucionó a huracán.

Casas anegadas

En el sector conocido como Colombia, en Cabral, la señora Carmen Féliz muestra su piso y su ropa todavía mojados después de que la crecida de un canal de riego llenó su casa de agua y mojó todas sus pertenencias el viernes .

Lo mismo ocurrió a muchos de sus vecinos que viven a la orilla de ese curso de agua.

Algunas viviendas tienen todavía los patios inundados.

Viven en una zona de calles sin asfalto. El canal se alimenta de un pequeño río que nace a pocos metros y que luego es contaminado por la basura y los desechos humanos.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/26/whatsapp-image-2025-10-26-at-24153-pm-9c742610.jpeg Algunas inundaciones de las registradas en Barahona por las lluvias de Melissa. (DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO) https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/26/whatsapp-image-2025-10-26-at-24310-pm-f57f3052.jpeg Algunas inundaciones de las registradas en Barahona por las lluvias de Melissa. (DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO)

Carmen espera poder volver a trabajar pues su situación económica no le permite tantos días sin ingresos. Se dedica a vender el pescado que tiene congelado en un refrigerador.

"Ahora mismo uno no haya cómo ganarse la comida, porque esto nos está matando", lamenta.

La gente sufre el efecto de la paralización de las labores en lugares donde se vive de la pesca y el comercio.

La gobernadora y el senador Moisés Ayala repartieron algunas fundas con alimentos crudos en la Peñuela, municipio Cabral, del Plan Social de la Presidencia.

Las poquitas raciones representan una mínima parte de toda la población que hay en la zona.

En esta demarcación el cielo ha permanecido nublado la mañana y las primeras horas de la tarde de este domingo, con algunas lloviznas breves.