El huracán Melissa avanzará lento mientras se acerca a Jamaica

Trayectoria del huracán Melissa la noche de este domingo. ( NHC )

El Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) informó que se espera un movimiento lento hacia el oeste del huracán Melissa durante esta noche y se espera que este lunes se acerque a Jamaica con categoría 4.

Según el organismo, para las 11:00 de la noche, el centro del huracán se localizó cerca de la latitud 16.3 Norte, longitud 77.5 Oeste. Melissa se está moviendo hacia el oeste cerca de 7 km/h.

"Se espera un movimiento lento hacia el oeste durante la noche, seguido de un giro al norte y noreste el lunes y martes", indicó.

En la trayectoria del pronóstico, se prevé que el núcleo de Melissa se mueva cerca o sobre Jamaica el martes, a través del sureste de Cuba el martes por la noche, y a través de las Bahamas del sureste el miércoles.

Los vientos máximos sostenidos están cerca de 145 mph (230 km/h) con ráfagas más altas. Melissa es un huracán de categoría 4 en la Escala de Viento de Huracanes Saffir-Simpson.

Se intensificará

Se pronostica una intensificación adicional durante el próximo día más o menos, seguida de fluctuaciones en intensidad. Se espera que Melissa sea un huracán mayor poderoso cuando haga tierra en Jamaica.

Los vientos con fuerza de huracán se extienden hacia fuera hasta 45 km desde el centro y los vientos con fuerza de tormenta tropical se extienden hacia fuera hasta 315 km.

La presión central mínima estimada es de 27.55 pulgadas.

Lluvias

Se espera que Melissa arroje lluvia de 8 a 16 pulgadas para el sur República Dominicana hasta el miércoles, con máximas locales totales de tormenta de 40 pulgadas posibles.

Además, advirtió sobre inundaciones repentinas catastróficas y numerosos deslizamientos de tierra.

Oleaje

Se espera que las marejadas generadas por Melissa afecten porciones de República Dominicana, Jamaica, este de Cuba y las Islas Caimán durante los próximos días, y en las Bahamas y Bermudas a finales de esta semana. Estas marejadas son propensas a causar condiciones de oleaje y corrientes marinas que amenazan la vida.