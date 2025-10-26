Hasta 40 pulgadas de lluvias podrían caer en Jamaica por el paso del huracán Melissa

El Centro Nacional de Huracanes advierte sobre el huracán Melissa en Jamaica. ( NOAA )

El huracán Melissa podría tocar tierra en Jamaica el lunes por la noche o el martes por la mañana como un potente ciclón de categoría 4, por lo que se prevén intensas lluvias, marejadas e inundaciones.

Según el informe de la mañana de este domingo del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (CNH), se espera que Melissa traiga un total de lluvia de 15 a 30 pulgadas a partes del sur de La Española, en Haití, y Jamaica, con máximas locales posibles de 40 pulgadas.

"Inundaciones repentinas catastróficas y es probable que se produzcan deslizamientos de tierra en partes del sur de La Española y Jamaica", dijo.

Para el este de Cuba, precipitaciones totales de 6 a 12 pulgadas. Se esperan lluvias de hasta 18 pulgadas hasta el miércoles, lo que provocará inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra, destaca el CNH.

Te puede interesar Melissa deja comunidades incomunicadas y viviendas afectadas en el suroeste del país

Melissa

El ojo del huracán Melissa se ubica a 195 km al sur/sureste de Kingston, Jamaica. Melissa se desplaza hacia el oeste a unos 8 km/h. (7 km/h).

Se espera un movimiento lento hacia el oeste hoy, seguido de un giro hacia el norte y el noreste el lunes y el martes.

En la trayectoria pronosticada, se espera que el centro de Melissa se mueva cerca o sobre Jamaica hasta el martes, a través del sureste de Cuba el martes por la noche y en el sureste de las Bahamas el miércoles.

Los vientos máximos sostenidos están cerca de 220 km/h con vientos más fuertes. Melissa es un huracán de categoría 4 en la cadena Saffir-Simpson.

"Melissa se espera que sea un gran huracán cuando toque tierra en Jamaica el lunes por la noche o el martes por la mañana y el sureste de Cuba a última hora del martes", destacó.

Marejada ciclónica

Es probable que haya una marejada ciclónica a lo largo del sur de la costa de Jamaica desde el lunes hasta la mañana del martes. El pico de las alturas de las marejadas ciclónicas podría alcanzar de 9 a 13 pies sobre el nivel del suelo, cerca y al este de donde el centro de Melissa toca tierra.

Jamaica

El director del Servicio de Meteorología de Jamaica, Evan Thompson, advirtió que la "furia" del fenómeno afectará a toda la isla.

"Ningún lugar escapará de la furia de este huracán", dijo Thompson en una rueda de prensa.

El meteorólogo afirmó que, a su paso, Melissa causará "grandes y catastróficas inundaciones".

"Con el lento movimiento del sistema, no te da la oportunidad de recuperarte. No es como que se aleje y que el agua gradualmente se vaya. El huracán se mantendrá ahí, descargando lluvia mientras se mueve lentamente y eso es un reto que tenemos que enfrentar", agregó Thompson.