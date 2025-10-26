Hasta 40 pulgadas de lluvias podrían caer en Jamaica por el paso del huracán Melissa
¿Qué impacto tendrá el huracán Melissa en Jamaica?
El huracán Melissa podría tocar tierra en Jamaica el lunes por la noche o el martes por la mañana como un potente ciclón de categoría 4, por lo que se prevén intensas lluvias, marejadas e inundaciones.
Según el informe de la mañana de este domingo del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (CNH), se espera que Melissa traiga un total de lluvia de 15 a 30 pulgadas a partes del sur de La Española, en Haití, y Jamaica, con máximas locales posibles de 40 pulgadas.
"Inundaciones repentinas catastróficas y es probable que se produzcan deslizamientos de tierra en partes del sur de La Española y Jamaica", dijo.
Para el este de Cuba, precipitaciones totales de 6 a 12 pulgadas. Se esperan lluvias de hasta 18 pulgadas hasta el miércoles, lo que provocará inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra, destaca el CNH.
Melissa deja comunidades incomunicadas y viviendas afectadas en el suroeste del país
Melissa
El ojo del huracán Melissa se ubica a 195 km al sur/sureste de Kingston, Jamaica. Melissa se desplaza hacia el oeste a unos 8 km/h. (7 km/h).
Se espera un movimiento lento hacia el oeste hoy, seguido de un giro hacia el norte y el noreste el lunes y el martes.
En la trayectoria pronosticada, se espera que el centro de Melissa se mueva cerca o sobre Jamaica hasta el martes, a través del sureste de Cuba el martes por la noche y en el sureste de las Bahamas el miércoles.
Los vientos máximos sostenidos están cerca de 220 km/h con vientos más fuertes. Melissa es un huracán de categoría 4 en la cadena Saffir-Simpson.
"Melissa se espera que sea un gran huracán cuando toque tierra en Jamaica el lunes por la noche o el martes por la mañana y el sureste de Cuba a última hora del martes", destacó.
Marejada ciclónica
Es probable que haya una marejada ciclónica a lo largo del sur de la costa de Jamaica desde el lunes hasta la mañana del martes. El pico de las alturas de las marejadas ciclónicas podría alcanzar de 9 a 13 pies sobre el nivel del suelo, cerca y al este de donde el centro de Melissa toca tierra.
Jamaica
El director del Servicio de Meteorología de Jamaica, Evan Thompson, advirtió que la "furia" del fenómeno afectará a toda la isla.
"Ningún lugar escapará de la furia de este huracán", dijo Thompson en una rueda de prensa.
El meteorólogo afirmó que, a su paso, Melissa causará "grandes y catastróficas inundaciones".
"Con el lento movimiento del sistema, no te da la oportunidad de recuperarte. No es como que se aleje y que el agua gradualmente se vaya. El huracán se mantendrá ahí, descargando lluvia mientras se mueve lentamente y eso es un reto que tenemos que enfrentar", agregó Thompson.