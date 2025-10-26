Lluvias disminuyen, pero aumentarán desde el martes cuando bandas de Melissa se acerquen

Wagner Rivera, predictor del Indomet, dijo que en la parte suroeste del país las lluvias seguirán siendo intensas y frecuentes. ( FUENTE EXTERNA )

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó este domingo que, aunque el huracán Melissa se encuentra distante de República Dominicana, a 195 kilómetros al sur de Jamaica, sus bandas nubosas continuarán ingresando al territorio dominicano con bastante agua precipitable.

Wagner Rivera, predictor del Indomet, manifestó en la rueda de prensa de este domingo en el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), que las lluvias han empezado a disminuir su intensidad, pero que a partir del martes volverán a incrementar.

Sobre esto, explicó que mañana lunes, el huracán Melissa estará cruzando de sur a norte a Jamaica, y que luego entre martes a miércoles cuando el fenómeno esté cerca de Cuba estaría más próximo del territorio dominicano, incrementando las lluvias en el país para esos días.

El suroeste sigue con lluvias, el este disminuye más

El predictor del Indomet dijo que en la parte suroeste del país las lluvias seguirán siendo intensas y frecuentes, aunque no en la misma cantidad que en días anteriores.

En el caso de la región Este, las precipitaciones empiezan a disminuir, por lo que hacia esa zona las lluvias serán menos intensas y frecuentes.

Acumulados

En los últimos cinco días, en el país la zona que más acumulados de lluvias registró fue Barahona con 464 milímetros. Luego el Centro de los Héroes, en el Distrito Nacional, con 442 milímetros y Santo Domingo Este, con 401 milímetros.

Melissa

El huracán Melissa podría tocar tierra en Jamaica el lunes por la noche o el martes por la mañana como un potente ciclón de categoría 4, por lo que se prevén intensas lluvias, marejadas e inundaciones.

Según el informe de este domingo del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (CNH), se espera que Melissa traiga un total de lluvia de 15 a 30 pulgadas a partes del sur de La Española y Jamaica, con máximas locales posibles de 40 pulgadas.

"Inundaciones repentinas catastróficas y es probable que se produzcan deslizamientos de tierra en partes del sur de La Española y Jamaica", dijo.

Para el este de Cuba, precipitaciones totales de 6 a 12 pulgadas. Se esperan lluvias de hasta 18 pulgadas hasta el miércoles, lo que provocará inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra, destaca el CNH.

El ojo del huracán Melissa se ubica a 195 km al sur/sureste de Kingston, Jamaica. Melissa se desplaza hacia el oeste a unos 8 km/h. (7 km/h).

Se espera un movimiento lento hacia el oeste hoy, seguido de un giro hacia el norte y el noreste el lunes y el martes.