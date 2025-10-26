El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) ofrecerá una rueda de prensa a las 11:00 de la mañana para actualizar el balance nacional de daños y las medidas de respuesta ante los efectos del huracán Melissa, que continúa generando lluvias y ráfagas de viento sobre gran parte del territorio nacional.

El encuentro con la prensa se realizará en la sede central del COE, en Santo Domingo, y estará encabezado por su director, el mayor general (r) Juan Manuel Méndez García, junto a representantes del Instituto Nacional de Meteorología (Indomet) y de las instituciones que integran el Sistema Nacional de Prevención, Mitigación y Respuesta.

Durante la rueda de prensa, las autoridades ofrecerán nuevos datos sobre personas desplazadas, comunidades incomunicadas y afectaciones en viviendas, carreteras y sistemas de agua potable, además de las condiciones meteorológicas previstas para las próximas horas.

Hasta las 7:00 de la mañana de este domingo, el último informe de situación del COE registraba 3,760 personas desplazadas, 752 viviendas afectadas, 48 comunidades incomunicadas y más de 1.3 millones de usuarios del servicio de agua impactados por la interrupción de acueductos en distintas provincias del país.

El organismo reiteró el llamado a la población de no cruzar ríos, arroyos ni cañadas, mantenerse en lugares seguros y seguir las orientaciones de los organismos de protección civil.