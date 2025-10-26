El huracán Melissa alcanza categoría 4 y amenaza con impactos catastróficos

Imagen de la trayectoria proyectada del huracán Melissa. ( CNH )

El huracán Melissa se fortaleció rápidamente durante la madrugada del domingo y alcanzó la categoría 4 en la escala Saffir-Simpson, con vientos máximos sostenidos de 220 kilómetros por hora (140 mph), según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC).

El fenómeno, descrito como "extremadamente peligroso", amenaza con provocar inundaciones y deslizamientos de tierra catastróficos en Jamaica y en el sur de La Española (que comprende Haití y República Dominicana) hasta mediados de la próxima semana.

A las 5:00 de la mañana (hora del Este), el centro de Melissa se localizaba cerca de la latitud 16.3 Norte y longitud 76.3 Oeste, aproximadamente 195 kilómetros al sur-sureste de Kingston, Jamaica, y 450 kilómetros al suroeste de Guantánamo, Cuba.

El huracán se desplaza lentamente hacia el oeste a 7 km/h, con una presión central mínima de 944 milibares.

El pronóstico indica que Melissa mantendrá su fuerza como huracán mayor mientras se aproxima a Jamaica entre la noche del lunes y la mañana del martes. Posteriormente, se espera que cruce el sureste de Cuba el martes por la noche y las Bahamas del sureste el miércoles.

Vigilancias y avisos vigentes

El NHC mantiene en efecto un aviso de huracán para toda Jamaica, y una vigilancia de huracán para la península suroeste de Haití —desde la frontera con República Dominicana hasta Puerto Príncipe—, así como para las provincias cubanas de Granma, Santiago de Cuba, Guantánamo y Holguín.

También está vigente un aviso de tormenta tropical para el suroeste de Haití.

Lluvias extremas e inundaciones

El informe advierte que Melissa podría descargar entre 15 y 30 pulgadas (38 a 76 centímetros) de lluvia sobre Jamaica y el sur de La Española, con acumulados locales de hasta 40 pulgadas (más de un metro).

Estas precipitaciones podrían causar inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra catastróficos, especialmente en zonas montañosas y costeras.

En el este de Cuba, se prevén acumulados de 6 a 12 pulgadas, con máximos de 18 pulgadas, lo que también representa un riesgo significativo de inundaciones y deslizamientos.

Marejada ciclónica y oleaje peligroso

El NHC advirtió sobre una marejada ciclónica que amenaza la vida a lo largo de la costa sur de Jamaica entre el lunes por la noche y el martes por la mañana, con olas que podrían elevarse entre 9 y 13 pies (2.7 a 4 metros) por encima del nivel del suelo.

Condiciones similares podrían desarrollarse en la costa sureste de Cuba entre el martes y el miércoles.

Además, las marejadas generadas por Melissa afectarán durante los próximos días a La Española, Jamaica, el este de Cuba y las Islas Caimán, provocando oleaje fuerte y corrientes marinas peligrosas.

Recomendación oficial

El Centro Nacional de Huracanes instó a los residentes en zonas costeras y montañosas a completar sus preparativos de emergencia, seguir las instrucciones de las autoridades locales y monitorear los próximos boletines oficiales.

La próxima advertencia intermedia será emitida a las 8:00 de la mañana (hora del Este), y una actualización completa está programada para las 11:00 de la mañana.