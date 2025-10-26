COE reporta 753 viviendas afectadas y 77 personas albergadas por el huracán Melissa

Integrantes del Ministerio de Defensa de República Dominicana realizan labores de búsqueda de un adolescente de 13 años que desapareció en aguas del Caribe. ( EFE )

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó este domingo que el huracán Melissa, convertido en un sistema intenso con vientos de 220 kilómetros por hora, mantiene cuatro provincias en alerta roja, 13 en amarilla y 14 en verde, según el Informe de Situación No. 14 emitido al mediodía.

El reporte señala que 753 viviendas resultaron afectadas, de las cuales 735 presentan daños por inundación, 17 de forma parcial y una destruida. Además, 3,765 personas fueron desplazadas o evacuadas, 48 comunidades permanecen incomunicadas y 77 personas están en albergues oficiales distribuidas en el Distrito Nacional, San Cristóbal y San Juan.

El documento indica que 625,460 hogares y negocios se mantienen sin servicio de agua por la salida de 61 acueductos, 56 fuera de operación total y cinco parcialmente, según el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA).

La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD) informó que los dos sistemas que habían sido afectados ya fueron restablecidos y se encuentran en servicio.

Afectaciones en infraestructura y electricidad

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) reportó una carretera y un puente afectados por las lluvias, mientras se ejecutan evaluaciones técnicas en las provincias bajo alerta roja y amarilla. Entre los puntos más críticos está el puente de la carretera Piedra Blanca–Maimón, en Monseñor Nouel, donde el río La Leonora provocó el derrumbe parcial de los gaviones de protección.

En el sector eléctrico, EDESUR reportó dos circuitos en avería y 18 seccionados, afectando el servicio a 2,954 usuarios, aunque ya se realizan labores de restablecimiento.

Daños agrícolas y rescates

El Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI) reportó 11 ríos con crecidas y 1,000 tareas de arroz afectadas, además de cinco obras hidráulicas impactadas y cuatro canales con daños.

Equipos de rescate informaron que una persona fue salvada con vida del río Ozama en Monte Plata y otras ocho fueron rescatadas en la avenida Luperón, en Santo Domingo, tras quedar atrapadas en sus vehículos.

Albergues y asistencia

El COE mantiene cuatro albergues activos, dos en San Juan, uno en San Cristóbal y otro en el Distrito Nacional. Las personas desplazadas desde la Villa Olímpica de San Pedro de Macorís regresaron a sus hogares.

El Servicio Nacional de Salud (SNS) realiza operativos en los albergues y mantiene vigilancia epidemiológica ante posibles brotes de enfermedades gastrointestinales y respiratorias.

El Ministerio de Defensa activó unidades aéreas, marítimas y terrestres para apoyo logístico y evacuaciones, y reportó la evacuación preventiva de 98 personas desde la isla Saona debido al oleaje y las lluvias en el litoral sur y este del país.

Presas y medidas preventivas

El INDRHI mantiene vigilancia sobre las presas de Valdesia, Sabaneta, Tavera y Monción, que operan cerca de sus niveles máximos. En Valdesia, se realiza una operación de regulación para manejar el caudal del río Mahomita y evitar desbordamientos aguas abajo.

El COE exhortó a los residentes en comunidades cercanas a las presas Jigüey, Aguacate, Valdesia y Las Barías a mantenerse atentos a las orientaciones de los organismos de protección civil.