COE reduce a cuatro las provincias en alerta roja y mantiene seguimiento a los efectos de Melissa

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) actualizó este domingo a las 11:30 de la mañana los niveles de alerta en todo el territorio nacional, reduciendo a cuatro las provincias en alerta roja, mientras 13 permanecen en amarilla y 14 en verde, por los efectos del huracán Melissa, que continúa provocando lluvias y ráfagas de viento en varias regiones del país .

Las provincias en alerta roja son Barahona, Pedernales, Independencia y Bahoruco, debido a la persistencia de aguaceros que mantienen saturados los suelos y el riesgo de crecidas de ríos, arroyos y cañadas.

En alerta amarilla se encuentran San José de Ocoa, Samaná, Dajabón, Azua, Monte Plata, Elías Piña, Distrito Nacional, San Cristóbal, San Juan, Peravia, Monseñor Nouel, Santo Domingo y La Altagracia, mientras que 14 provincias —entre ellas La Vega, María Trinidad Sánchez, Duarte, Hermanas Mirabal y Hato Mayor— permanecen en verde.

Situación general

El huracán Melissa continúa siendo un sistema intenso, con vientos máximos sostenidos de 220 km/h, moviéndose lentamente hacia el oeste a unos 5 kilómetros por hora. A las 5:00 de la mañana se ubicaba a unos 195 km al sur/sureste de Kingston, Jamaica, y a 450 km al sur/suroeste de Guantánamo, Cuba, según el Instituto Nacional de Meteorología (Indomet) .

El COE informó que mantiene activa su estructura operativa en todo el país, en coordinación con los ministerios, alcaldías, organismos de socorro y las Fuerzas Armadas, para atender los efectos de las lluvias y posibles deslizamientos de tierra en las zonas bajo vigilancia.

Afectaciones reportadas

El consolidado preliminar indica que 735 viviendas resultaron afectadas, 17 parcialmente dañadas y una destruida, con un total de 3,765 personas desplazadas o evacuadas.

Además, se registran 48 comunidades incomunicadas, una carretera dañada y dos puentes afectados. Cuatro albergues permanecen activos, con 77 personas alojadas: dos en San Juan, uno en San Cristóbal y uno en el Distrito Nacional .

El Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA) mantiene 61 acueductos fuera de servicio total o parcial, afectando a 625,546 usuarios, mientras que la CAASD informó que los dos sistemas de agua afectados (Isa Mana y Duey) ya fueron recuperados y reactivados.

En tanto, EDESUR reporta dos circuitos en avería y 18 seccionados, lo que mantiene a 2,954 clientes sin energía eléctrica.

El Ministerio de Obras Públicas (MOPC) continúa evaluaciones en la carretera Piedra Blanca–Maimón, afectada por la crecida del río Leonora, que provocó daños en los gaviones de protección .

Operaciones en Valdesia

El COE reiteró que el complejo Jigüey–Aguacate–Valdesia–Las Barías está realizando operaciones para regular crecidas del río Mahomita, y exhortó a las comunidades aguas abajo —entre ellas Los Mineros, Los Naranjos, El Rosalito, Mucha Agua, Mana de Yaguate, La Mancha, Las Cuevas, Juan Decena, Nizao, Semana Santa, Yaguate, Las Barías, Pizarrete y Humachón— a mantenerse alertas y seguir las orientaciones de las autoridades.

Condiciones marítimas

Las autoridades recomendaron a los operadores de pequeñas y medianas embarcaciones en la costa Caribeña —desde Cabo Beata (Pedernales) hasta Punta Salinas (Baní)— permanecer en puerto debido a los vientos y olas peligrosas.

En el resto de la costa Caribeña y Atlántica se permite la navegación con precaución, evitando adentrarse mar adentro por el oleaje anormal y la visibilidad reducida por aguaceros y tormentas eléctricas