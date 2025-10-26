Melissa aún podría dejar entre 8 y 16 pulgadas de lluvia en la zona sur del país

Melissa es un huracán de categoría 4 en la Escala de Viento de Huracanes Saffir-Simpson. ( FUENTE EXTERNA )

El Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) informó que se espera que el huracán Melissa traiga de entre ocho a 16 pulgadas de lluvia para el sur de la República Dominicana hasta el miércoles.

El organismo advirtió sobre inundaciones repentinas catastróficas y numerosos deslizamientos de tierra en esa zona, que ya tiene los suelos saturados.

Para las 8:00 de la noche, el ojo de Melissa se localizó cerca de la latitud 16.4 Norte, longitud 77.3 Oeste. Melissa se está moviendo hacia el oeste cerca de 7 km/h. Se espera un movimiento lento hacia el oeste esta noche, seguido de un giro al norte y noreste el lunes y martes.

El Gobierno dominicano, a través del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), mantiene una alerta roja para cuatro provincias del suroeste que podrían ser impactadas por los efectos indirectos del huracán. Estas son: Barahona, Independencia, Bahoruco y Pedernales.

En la trayectoria del pronóstico, se prevé que el núcleo de fenómeno atmosférico se mueva cerca o sobre Jamaica el martes, a través del sureste de Cuba el martes por la noche, y de las Bahamas del sureste el miércoles.

Los vientos máximos sostenidos están cerca de 230 km/h con ráfagas más altas. Melissa es un huracán de categoría 4.

Se intensificará

Se pronostica una intensificación adicional durante el próximo día más o menos, seguida de fluctuaciones en intensidad. Se espera que Melissa sea un huracán mayor poderoso cuando haga tierra en Jamaica.

Los vientos con fuerza de huracán se extienden hacia fuera hasta 45 kilómetros desde el centro y los vientos con fuerza de tormenta tropical se extienden hacia fuera hasta 335 kilómetros.

Sobre el oleaje

Se espera que las marejadas generadas por Melissa afecten porciones de República Dominicana, Jamaica, este de Cuba y las Islas Caimán durante los próximos días, y en las Bahamas y Bermudas a finales de esta semana. Estas marejadas son propensas a causar condiciones de oleaje y corrientes marinas que amenazan la vida.