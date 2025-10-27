Santo Domingo y Barahona encabezan acumulados de lluvia por Melissa con 17 pulgadas

Clima en RD: Mapa pluviométrico correspondiente al período del martes 21 al sábado 25 de octubre de 2025. ( INDOMET )

El paso de la tormenta tropical Melissa (ahora huracán) dejó intensos acumulados de lluvias en gran parte del territorio dominicano, con mayor incidencia en las provincias del sur y el suroeste, según el más reciente informe del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

De acuerdo con el mapa pluviométrico correspondiente al período del martes 21 al sábado 25 de octubre de 2025, las zonas con mayores precipitaciones fueron Santo Domingo y Barahona, donde los acumulados superaron los 400 milímetros de lluvia, lo que equivale a 17 pulgadas.

En la estación del Centro de los Héroes (Distrito Nacional) se reportaron 432.8 mm (17 pulgadas), seguida de Polo (Barahona) con 424.7 mm (16 pulgadas), mientras que en Santo Domingo Este y Los Cacicazgos (Distrito Nacional) los valores alcanzaron 378.9 mm y 375.1 mm, respectivamente (15 pulgadas).

El informe detalla que las intensas lluvias afectaron gran parte del país, pero principalmente las provincias de la región Sur, donde además de las ya mencionadas también figuran: Peravia, Azua, San José de Ocoa y Pedernales.

Te puede interesar Indomet: huracán Melissa mantendrá su influencia sobre el país pese a su distancia

Las autoridades meteorológicas mantienen el llamado a la población a permanecer atenta a los avisos oficiales, debido a que los suelos continúan saturados y a que se espera que las lluvias retornen este martes.

Melissa

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que, aunque el huracán Melissa se encuentra distante de República Dominicana, próximo a Jamaica, sus bandas nubosas continuarán ingresando al territorio dominicano con bastante agua precipitable.

Wagner Rivera, predictor del Indomet, manifestó en la rueda de prensa de este domingo en el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), que las lluvias han empezado a disminuir su intensidad, pero que a partir del martes volverán a incrementar.

Sobre esto, explicó que este lunes, el huracán Melissa estará cruzando de sur a norte a Jamaica, y que luego entre martes a miércoles cuando el fenómeno esté cerca de Cuba estaría más próximo del territorio dominicano, incrementando las lluvias en el país para esos días.