Barahona, Pedernales, Independencia y Bahoruco siguen bajo alerta roja por huracán Melissa

Comunitarios trabajan para retirar el agua acumulada tras las inundaciones en el sector 30 de Mayo, municipio Baní, provincia Peravia. ( DIARIO LIBRE/ DARE COLLADO )

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) comunicó este lunes que mantiene a cuatro provincias en alerta roja, 13 en alerta amarilla y 13 en alerta verde, debido las inundaciones repentinas urbanas y rurales, crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como deslizamientos de tierra, ocasionados por los efectos del huracán Melissa.

En alerta roja, se encuentran las provincias: Barahona, Pedernales, Independencia y Bahoruco, debido al paso del huracán Melissa sobre Jamaica y, cuyos efectos, se sienten en esas demarcaciones.

Mientras que en amarilla figuran: San José de Ocoa, Samaná, Dajabón, Azua, Monte Plata, Elías Piña, Distrito Nacional, San Cristóbal, San Juan, Peravia, Monseñor Nouel, Santo Domingo y La Altagracia.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/27/whatsapp-image-2025-10-27-at-75732-am-48eb8f4e.jpeg Mapa con las provincias bajo alertas. (FUENTE EXTERNA)

En tanto que en verde están: La Romana, Hato Mayor, El Seibo, San Pedro de Macorís, María Trinidad Sánchez, Duarte, Sánchez Ramírez, Espaillat, Hermanas Mirabal, Monseñor Nouel, La Vega, Santiago y Santiago Rodríguez.

Huracán Melissa alcanza categoría 5

De acuerdo con el boletín meteorológico emitido por el Instituto Nacional de Meteorología (Indomet), el huracán Melissa se fortaleció a categoría 5 en la escala Saffir-Simpson, con vientos máximos sostenidos de 260 kilómetro por hora.

El fenómeno se localiza cerca de la latitud 16.4 norte y longitud 77.8 oeste, aproximadamente a 205 kilómetros al sur/suroeste de Kingston, Jamaica, y a 505 kilómetros al sur/suroeste de Guantánamo, Cuba.

Melissa se desplaza lentamente hacia el oeste a unos 6 kilómetro por hora, generando fuertes lluvias y oleaje peligroso en el litoral sur dominicano.

Condiciones marítimas

En la costa caribeña, especialmente en la porción suroeste, desde Cabo Beata (Pedernales) hasta Punta Salinas (Baní), el COE recomendó a los operadores de embarcaciones frágiles, pequeñas y medianas permanecer en puerto, debido a los fuertes vientos y alto oleaje.

El resto de la costa caribeña puede realizar sus actividades con precaución, mientras que en la costa Atlántica el oleaje se mantiene normal.

Las autoridades instruyeron a los organismos de protección civil a reforzar las medidas preventivas en la zona suroeste, ante el riesgo de rompientes y corrientes de resaca.

Exhortación

El COE exhortó a la población a no cruzar ríos, arroyos ni cañadas que presenten alto volumen de agua, y evitar el uso de balnearios, debido a la turbiedad y el aumento del caudal que aún persisten.

Asimismo, pidió seguir los boletines oficiales y atender los llamados de las autoridades locales y organismos de socorro, a fin de preservar vidas y prevenir accidentes ante los efectos del huracán Melissa.