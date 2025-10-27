Barahona, Pedernales, Independencia y Bahoruco siguen bajo alerta roja por huracán Melissa
El huracán Melissa se fortaleció a categoría 5 con vientos máximos sostenidos de 260 kilómetro por hora
El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) comunicó este lunes que mantiene a cuatro provincias en alerta roja, 13 en alerta amarilla y 13 en alerta verde, debido las inundaciones repentinas urbanas y rurales, crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como deslizamientos de tierra, ocasionados por los efectos del huracán Melissa.
En alerta roja, se encuentran las provincias: Barahona, Pedernales, Independencia y Bahoruco, debido al paso del huracán Melissa sobre Jamaica y, cuyos efectos, se sienten en esas demarcaciones.
Mientras que en amarilla figuran: San José de Ocoa, Samaná, Dajabón, Azua, Monte Plata, Elías Piña, Distrito Nacional, San Cristóbal, San Juan, Peravia, Monseñor Nouel, Santo Domingo y La Altagracia.
En tanto que en verde están: La Romana, Hato Mayor, El Seibo, San Pedro de Macorís, María Trinidad Sánchez, Duarte, Sánchez Ramírez, Espaillat, Hermanas Mirabal, Monseñor Nouel, La Vega, Santiago y Santiago Rodríguez.
Huracán Melissa alcanza categoría 5
De acuerdo con el boletín meteorológico emitido por el Instituto Nacional de Meteorología (Indomet), el huracán Melissa se fortaleció a categoría 5 en la escala Saffir-Simpson, con vientos máximos sostenidos de 260 kilómetro por hora.
El fenómeno se localiza cerca de la latitud 16.4 norte y longitud 77.8 oeste, aproximadamente a 205 kilómetros al sur/suroeste de Kingston, Jamaica, y a 505 kilómetros al sur/suroeste de Guantánamo, Cuba.
Melissa se desplaza lentamente hacia el oeste a unos 6 kilómetro por hora, generando fuertes lluvias y oleaje peligroso en el litoral sur dominicano.
Condiciones marítimas
En la costa caribeña, especialmente en la porción suroeste, desde Cabo Beata (Pedernales) hasta Punta Salinas (Baní), el COE recomendó a los operadores de embarcaciones frágiles, pequeñas y medianas permanecer en puerto, debido a los fuertes vientos y alto oleaje.
El resto de la costa caribeña puede realizar sus actividades con precaución, mientras que en la costa Atlántica el oleaje se mantiene normal.
Las autoridades instruyeron a los organismos de protección civil a reforzar las medidas preventivas en la zona suroeste, ante el riesgo de rompientes y corrientes de resaca.
Exhortación
El COE exhortó a la población a no cruzar ríos, arroyos ni cañadas que presenten alto volumen de agua, y evitar el uso de balnearios, debido a la turbiedad y el aumento del caudal que aún persisten.
Asimismo, pidió seguir los boletines oficiales y atender los llamados de las autoridades locales y organismos de socorro, a fin de preservar vidas y prevenir accidentes ante los efectos del huracán Melissa.