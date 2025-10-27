El COE coloca al Gran Santo Domingo y San Cristóbal en alerta amarilla por lluvias

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) elevó a alerta amarilla el Gran Santo Domingo y San Cristóbal, debido a las lluvias asociadas al campo nuboso que arrastra el huracán Melissa, de categoría 5.

Ambas demarcaciones estaban en alerta verde en horas de la tarde, pero el nivel fue aumentado luego de que el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informara que durante la noche de este lunes continuarán registrándose aguaceros moderados a fuertes, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

Además del Gran Santo Domingo y San Cristóbal, permanecen en alerta amarilla las provincias Dajabón, San José de Ocoa, Azua, Monte Plata, Elías Piña, Peravia, San Juan y Montecristi.

En alerta roja están Bahoruco, Barahona, Pedernales e Independencia.

En tanto que en alerta verde se encuentran Monseñor Nouel, San Pedro de Macorís, La Romana, Hato Mayor, La Altagracia, Santiago Rodríguez, Samaná, El Seibo y Duarte.

Condiciones marítimas

El COE recomendó a los operadores de frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones permanecer en puerto en la costa caribeña suroeste, desde Cabo Beata (Pedernales) hasta Punta Salinas (Baní), debido a los vientos y olas peligrosas asociados a Melissa.

En el resto de la costa caribeña se pueden realizar actividades marítimas con la debida precaución, mientras que en la costa atlántica el oleaje se mantiene normal.

Las autoridades exhortaron a los organismos de protección civil a reforzar las medidas preventivas en la zona suroeste, ante posibles olas rompientes y corrientes de resaca.

Huracán Melissa

Actualmente, el huracán Melissa se mueve a cuatro kilómetros por hora y vientos máximos sostenidos de 280 kilómetros por hora. Se localiza a 240 kilómetros al sur/suroeste de Kingston, Jamaica, y a 530 kilómetros al sur/suroeste de Guantánamo, Cuba. Se espera que impacte Jamaica este martes.