El COE reduce los niveles de alerta en el país mientras Melissa se aleja del país

Las provincias que permanecen en alerta roja son Barahona, Pedernales, Independencia y Bahoruco por el paso del huracán Melissa. ( CENTRO NACIONAL DE HURACANES. )

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó este lunes que redujo los niveles de alerta en gran parte del territorio nacional, al disminuir los efectos directos del huracán Melissa, que continúa desplazándose hacia el oeste, alejándose del país.

Según el Informe de Situación No. 16 emitido a las 11:30 de la mañana, el organismo mantiene 4 provincias en alerta roja, 8 en amarilla y 12 en verde, mientras que se descontinuó la alerta verde para las provincias María Trinidad Sánchez, Hermanas Mirabal, Sánchez Ramírez, Espaillat, Santiago y La Vega.

ROJA AMARILLA VERDE Barahona Pedernales San José de Ocoa Elías Piña Monseñor Nouel Duarte Independencia Bahoruco Peravia Monte Plata San Cristóbal La Romana Dajabón Azua Distrito Nacional Hato Mayor San Juan Montecristi San Pedro de Macorís Prov. Santo Domingo

Las provincias que permanecen en alerta roja son Barahona, Pedernales, Independencia y Bahoruco; en amarilla, San José de Ocoa, Elías Piña, Dajabón, Azua, San Juan, Monte Plata, San Cristóbal y el Distrito Nacional; y en verde, Peravia, Monseñor Nouel, Duarte, La Altagracia, La Romana, El Seibo, Hato Mayor, Santiago Rodríguez, Montecristi, San Pedro de Macorís, Santo Domingo y Samaná .

El COE explicó que las lluvias generadas por el campo nuboso del huracán han disminuido en intensidad y frecuencia, aunque persiste el riesgo de inundaciones repentinas, crecidas de ríos y deslizamientos de tierra en las regiones Sur, Suroeste y parte del Cibao.

En la costa Caribeña, el organismo mantiene la recomendación a las embarcaciones pequeñas y medianas de permanecer en puerto entre Cabo Beata (Pedernales) y Punta Salinas (Baní), debido a los fuertes vientos y oleaje peligroso. En el resto del litoral sur las actividades marítimas pueden realizarse con precaución, mientras que en la costa Atlántica el oleaje se reporta normal .

El COE, mayor general (r) Juan Manuel Méndez García, exhortó a la población a no cruzar ríos ni cañadas que mantengan alto caudal y a evitar el uso de balnearios, recordando que las aguas permanecen turbias y con corrientes peligrosas.

El informe confirma además que el número de personas desplazadas se mantiene en 3,785, con 38 alojadas en un albergue activo en el Distrito Nacional. Se registran 757 viviendas afectadas, de las cuales 737 están inundadas, 18 presentan daños parciales y dos fueron destruidas. Asimismo, 48 comunidades permanecen incomunicadas, con cuatro carreteras y dos puentes afectados.

El Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA) reportó 52 acueductos fuera de servicio, afectando a 501,169 usuarios, mientras las brigadas del Ministerio de Obras Públicas continúan los trabajos de limpieza y remoción de escombros en las provincias más impactadas, entre ellas San Cristóbal, Peravia y Monte Plata.

La Defensa Civil y la Armada de República Dominicana mantienen operativos de evacuación y asistencia en las zonas costeras, especialmente en la región Sur, donde se produjo la evacuación preventiva de 98 personas desde la Isla Saona.