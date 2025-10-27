Indomet aclara Melissa no hará un giro hacia RD y su trayectoria apunta a Jamaica y Cuba

Wagner Rivera, predictor del Indomet, dijo que no es cierto que el ojo o el centro del huracán vaya a pasar por la República Dominicana. ( FUENTE EXTERNA )

El predictor del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), Wagner Rivera, afirmó este lunes que el huracán Melissa no cruzará territorio dominicano, ya que su trayectoria proyectada indica que el fenómeno se desplazará primero sobre Jamaica y luego sobre Cuba, rumbo hacia el norte.

Durante una conferencia de prensa ofrecida en la sede del Centro de Operaciones de Emergencias (COE) este lunes, Rivera llamó a la población a atender las informaciones oficiales, a la vez que aclaró que no es cierto que el ojo o el centro del huracán vaya a pasar por la República Dominicana.

"El huracán Melissa, hasta el momento la trayectoria que hemos mostrado es evidencia que este sistema estaría pasando sobre Cuba, no va a llegar al territorio dominicano, no es cierto que su centro o su ojo vaya a pasar por el territorio dominicano", explicó el meteorólogo.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/27/2717335dayconenolineandwind-f267ec32.png Ruta del huracán Melissa. (NOAA)

Rivera indicó que, aunque el fenómeno no impactará directamente al territorio nacional, los extensos campos nubosos asociados al sistema podrían llegar hacia poblados del suroeste y del norte dominicano, esto es probable para el día miércoles especialmente, cuando el sistema esté pasando sobre Cuba.

El especialista hizo un llamado a la ciudadanía para que siga las informaciones del Indomet y del COE, subrayando que las instituciones oficiales están realizando un esfuerzo conjunto para mantener a la población informada y protegida.

"Cuando usted no acata esas recomendaciones está poniendo en evidencia que de una manera u otra nos falta el respeto, porque estamos intentando que usted esté a salvo, entonces sea consciente siga atento a las informaciones oficiales", enfatizó Rivera.

Melissa

Melissa, el cuarto huracán intenso de la presente temporada ciclónica, incrementó sus vientos máximos sostenidos a 280 km/h. Recientemente fue ubicado a unos 230 km al suroeste de Kingston, Jamaica y a unos 525 km al suroeste de Guantánamo, Cuba. Se mueve lentamente hacia el oeste/noroeste a unos 6 km/h.

De acuerdo a los modelos de proyección numérica de trayectoria, Melissa seguirá su movimiento lento con dirección oeste en las próximas horas, pudiendo girar gradualmente hacia el norte más tarde hoy y hacia el noreste el martes.

En cuanto al radio de vientos, los de intensidad de huracán se extienden a unos 45 km fuera de su centro y los de tormenta tropical a unos 315 km.