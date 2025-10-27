Indomet: huracán Melissa mantendrá su influencia sobre el país pese a su distancia

Cielo nublado con ligeros rayos de sol sobre la capital, reflejo de los efectos indirectos del huracán Melissa, que mantiene un ambiente húmedo y lluvioso en gran parte del país. ( DIARIO LIBRE/ DANIA ACEVEDO )

Aunque se encuentra lejos del territorio nacional, el huracán Melissa continúa afectando de forma indirecta las condiciones del tiempo en gran parte del país, informó la mañana de este lunes el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

El organismo explicó que el poderoso sistema, que alcanzó categoría 5 en la escala de Saffir-Simpson con vientos de 260 kilómetros por hora, mantiene una amplia circulación de humedad sobre la República Dominicana. Esto ha generado un ambiente nublado y lluvioso desde las primeras horas del día, especialmente en el suroeste, sureste, noreste, cordillera Central y el Valle del Cibao.

"A pesar de su posición distante, el huracán Melissa continúa ejerciendo una influencia indirecta sobre el territorio nacional, manteniendo un ambiente bastante nublado desde las primeras horas del día", indicó el Indomet a través de su cuenta oficial en X.

Las lluvias, que en algunas localidades se presentan moderadas a fuertes, están acompañadas de tormentas eléctricas y ráfagas de viento. Entre las provincias más afectadas figuran Barahona, Pedernales, Azua, Peravia, San Cristóbal, San José de Ocoa, San Pedro de Macorís, Samaná, Hato Mayor, María Trinidad Sánchez y el Gran Santo Domingo.

Lluvias persistirán durante el lunes

Durante la mañana y la tarde se espera que las precipitaciones se intensifiquen, con acumulados importantes en provincias del suroeste y del Cibao, donde los suelos ya se encuentran saturados por las lluvias de los últimos días.

El Indomet advirtió que, aunque Melissa no representa una amenaza directa, su campo nuboso continuará generando aguaceros intermitentes y tormentas eléctricas en distintos puntos del país.

Avisos por inundaciones y restricciones en la costa

La entidad mantiene avisos meteorológicos por riesgo de inundaciones urbanas y rurales, desbordamientos de ríos y deslizamientos de tierra. También siguen vigentes las restricciones para embarcaciones pequeñas en la costa caribeña, debido al fuerte oleaje y las ráfagas de viento.

El huracán se ubica próximo a la latitud 16.4 norte y longitud 77.8 oeste, a unos 205 kilómetros al sur/suroeste de Kingston, Jamaica, y 505 kilómetros al sur/suroeste de Guantánamo, Cuba, desplazándose lentamente hacia el oeste a unos 6 kilómetros por hora.

Melissa seguirá influyendo en los próximos días

El pronóstico indica que este martes el sistema comenzará a moverse hacia el norte/noreste, manteniendo las condiciones para fuertes aguaceros y tormentas eléctricas sobre gran parte del territorio nacional, en especial en Pedernales, Barahona, Azua, San Juan, San Cristóbal, Hato Mayor, Duarte, La Vega y Santiago.

El Indomet y el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) exhortaron a la población a mantenerse atenta a los próximos boletines y evitar cruzar ríos o cañadas de gran caudal.